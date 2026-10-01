Oviedo: "La Asamblea tiene la oportunidad de ser parte del cambio de la justicia en Bolivia"

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó este jueves que la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene una "oportunidad histórica" para acompañar las acciones del Órgano Ejecutivo y contribuir al cambio de la justicia en el país, en el marco de la aprehensión en contra del exfiscal general Roger Mariaca y otras autoridades.

"Estamos en este momento ante una oportunidad histórica en la que la Asamblea Legislativa tiene la oportunidad de ser parte del cambio de la justicia en Bolivia", sostuvo Oviedo.

Asimismo, el ministro agregó que el Legislativo "debe acompañar los esfuerzos que viene realizando el órgano Ejecutivo y concretamente el Ministerio de Gobierno".

Además, Oviedo informó sobre la detención de cuatro personas que fueron encontradas cuando retiraban dinero de la vivienda de Roger Mariaca durante la madrugada.

En ese sentido, señaló que el dinero estaba siendo contabilizado en presencia del Ministerio Público, medios de comunicación y organizaciones que realizan vigilancia sobre el procedimiento.

Por último, el ministro vinculó parte de las investigaciones con el financiamiento de los bloqueos registrados anteriormente y reiteró su denuncia de que estos fueron financiados por el "narcoterrorismo". "Nosotros vamos a seguir trabajando para seguir desmantelando estas organizaciones que se han apoderado del país", afirmó.