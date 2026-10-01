Oviedo: “Se ha desmontado una organización criminal enquistada en el Ministerio Público”

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó este jueves que, con la aprehensión de 14 personas, entre ellas el fiscal general Roger Mariaca, “se ha desmontado una organización criminal enquistada en el Ministerio Público”.

Oviedo explicó que el operativo se realizó con la aprobación del presidente Rodrigo Paz como parte de las acciones desplegadas para luchar contra el narcoterrorismo en Bolivia. Además, confirmó el secuestro de una “cantidad ingente de dinero” en una ambulancia que salió del domicilio del fiscal general, en la ciudad de Santa Cruz.

El ministro de Gobierno confirmó que se ha realizado una denuncia formal contra los 14 detenidos por la presunta comisión de los delitos de ganancias ilícitas y tráfico de sustancias controladas, tipificados en el artículo 132 del Código Penal y la Ley 1008.

De acuerdo con informe policial, los delitos que ha cometido esta organización criminal fueron continuos y permanentes. “Era una organización que protegía y se enriquecía con el tráfico de sustancias controladas”.

El ministro Oviedo aclaró que el exministro Eduardo del Castillo no ha sido detenido, pero es buscado por la policía, como parte de la organización criminal.

Mariaca y 13 personas más fueron aprehendidas dos días después de que Estados Unidos les retiró la visa por vínculos con el narcotráfico. De acuerdo con Oviedo el operativo fue realizado por la Policía Boliviana con apoyo de países vecinos.