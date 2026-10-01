¿Quién debe asumir ahora como Fiscal General?

La situación de la cabeza del Ministerio Público, resultante de la aprehensión de su titular, Roger Mariaca, es inédita en el país. Dos abogados entrevistados por el diario sucrense Correo del Sur analizan la situación.

El Artículo 25°(suplencias) de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece lo que sigue sobre la suplencia del Fiscal General, actualmente detenido por denuncias de vínculos con narcotráfico:

“En caso de impedimento temporal por viaje o enfermedad de la o el Fiscal General del Estado, será suplida o suplido por la o el Fiscal Departamental de Chuquisaca; y en ausencia de éste, lo suplirá el o la Fiscal Departamental de acuerdo al orden de prelación establecido en el parágrafo V de este Artículo.

“En casos de destitución, suspensión definitiva, renuncia, ausencia o impedimento definitivo de la o del Fiscal General del Estado, lo suplirá la o el Fiscal Departamental o Superior de acuerdo al orden de prelación establecido en el parágrafo V de este Artículo, debiendo presentarse para tal efecto la documentación pertinente ante la Asamblea Legislativa Plurinacional para que se procese en la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado”.

Orden de prelación

“El orden de prelación se establece de acuerdo con la antigüedad en el ejercicio de:

Funciones en el cargo. Funciones en el Ministerio Público. La abogacía”.

El caso de Roger Mariaca no se enmarca en ninguno de esos acápites y, por eso, la presentación que el fiscal superior Luis Montaño hizo de sí mismo como Fiscal General sorprendió en el foro jurídico y, horas después, fue desconocida por el Gobierno.

Situación actual

Hasta la hora de publicación de esta nota (19:56) no hay o no se conoce viaje, enfermedad, destitución, suspensión definitiva, renuncia, ausencia o impedimento definitivo de Mariaca. En todo caso, para la suplencia debe remitirse la documentación ante el Órgano Legislativo, hizo notar en Correo Play el abogado Jaime Hurtado; tampoco se conoce si esto ocurrió.

Eso sí, se da por sobreentendido que alguna causal se dará en las próximas horas.

En Correo del Sur Radio, el expresidente del Colegio Nacional de Abogados Arturo Yáñez y el presidente del Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca, Ariel Coronado, coincidieron por separado en reclamar por la falta de institucionalidad en la Fiscalía.

Hace poco, nuevamente los fiscales departamentales fueron designados "a dedo" por Mariaca, prolongando una situación ya instaurada por sus antecesores; también se procedió así en el caso de algunos fiscales superiores.

"No puede ser que más de diez años no tengamos fiscales departamentales elegidos en base a una convocatoria pública", reclama Coronado.

"Estamos ante un obsceno nivel de desinstitucionalización del Ministerio Público", remarca Yáñez.

En los últimos años, ante la ausencia temporal del Fiscal General siempre asumió el Fiscal Departamental de Chuquisaca, pero hasta ahora tampoco se había presentado una situación de esta naturaleza.