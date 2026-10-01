TSJ señala que Mariaca y otros aprehendidos deben pasar a disposición de un juez

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, afirmó este jueves que el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, y otros funcionarios aprehendidos deben pasar a disposición de una autoridad jurisdiccional.

“Al haberse presentado aprehensiones, no solamente contra el Fiscal General, sino también contra otras autoridades del Ministerio Público, corresponde que pasen a disposición de una autoridad jurisdiccional”, afirmó.

Mariaca, el exfiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, el fiscal superior Martín Irusta, entre otros funcionarios, fueron aprehendidos la noche del miércoles por la Policía ante denuncias vinculadas con hechos de corrupción para favorecer al narcotráfico.

“Al estar a disposición de una autoridad jurisdiccional, se deberá respetar en todo momento el debido proceso y, además, valorar los elementos de la investigación que ya está en curso”, añadió Saucedo.

Mariaca fue trasladado desde la capital cruceña hasta El Alto y actualmente se encuentra en instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) de El Alto, por medidas de seguridad.

El Gobierno aseguró que continuará con las acciones para desbaratar las organizaciones que se dedicaban a favorecer al narcotráfico y al crimen organizado en el país.