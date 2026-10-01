Tuto cuestiona planteamiento de designar fiscal general por decreto: "Es receta de Evo Morales"

El expresidente y líder de Libre, Jorge Tuto Quiroga, cuestionó este jueves que se busque designar un nuevo Fiscal General del Estado por la vía de un decreto. Quiroga pidió al Gobierno que no copie "recetas de Evo Morales" y resaltó que se deben respetar las normas.

"El hacer esto por decreto es receta de Evo Morales, viola la norma. No vayan por ese camino y, si escogen ir por ese camino, ¿qué van a generar? Dudas sobre todas las actuaciones que se vayan a hacer en adelante", dijo Tuto Quiroga en conferencia de prensa.

Este lunes, desde la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), el oficialismo planteó que se nombre un Fiscal General mediante decreto supremo tras la aprehensión del exfiscal Roger Mariaca.

Tuto afirmó que se deben cumplir las normas en el caso de Mariaca. "Fiscal General tiene por ley el tratamiento por cuestión de juicio de responsabilidades. Sabemos que hay en la ley un mecanismo de reemplazo dentro del Ministerio Público en función de quién es más antiguo, vi que uno se proclamó", resaltó.