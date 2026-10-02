La ALP sesiona para destituir a Mariaca y designar un Fiscal General interino

Con el quórum reglamentario, la Asamblea Legislativa Plurinacional dio inicio a su décima octava sesión ordinaria, cuyo objetivo es conocer y considerar los informes oficiales sobre la aprehensión del fiscal general del Estado, Roger Mariaca, así como de las acciones institucionales y de fiscalización que correspondan aplicar en este caso.

La sesión del Legislativo se reanudó cerca de las 1 de la noche de este viernes, después de la promulgación de la ley corta por parte del presidente Rodrigo Paz

La sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa estaba en cuarto intermedio y se reinstaló para destituir a Mariaca y designar a un Fiscal General del Estado interino.

La ley modifica la Ley 260, Ley Orgánica del Ministerio Público, que establece los mecanismos para la suspensión del Fiscal General del Estado y la designación de un interino.

La medida dispone la interrupción inmediata y el cese de funciones cuando la o el Fiscal General se encuentre imputado formalmente, lo que es el caso, y/o sujeto a una medida cautelar personal por delitos graves. Ante esa situación, el Legislativo podrá disponer la suspensión definitiva del implicado por decisión de dos tercios de votos en sesión ordinaria.

También se establece que la Asamblea Legislativa, en esa misma sesión, designe a un interino hasta que se elija al Fiscal General. El fiscal interino deberá cumplir con los requisitos establecidos por ley, ejercerá sus funciones y deberá desmantelar toda estructura criminal establecida.

La ley establece que la Asamblea podrá disponer la suspensión definitiva del Fiscal General con dos tercios de los votos de los asambleístas presentes y, en la misma sesión, designar a un Fiscal General interino, quien ejercerá el cargo hasta la elección del titular conforme al artículo 227 de la Constitución.

La norma fue aprobada este viernes por más de dos tercios en el Senado y posteriormente en la Cámara de Diputados, luego de que ambas instancias fueran convocadas de manera inmediata y con dispensación de trámite para acelerar su tratamiento. En el Senado se modificó la referencia a “delitos graves” por “delitos sancionables con privación de libertad”.

“Trabajo silencioso”

En su discurso, luego de promulgar la Ley, Rodrigo Paz vinculó la reforma con la investigación que involucra a Mariaca y sostuvo que lo ocurrido en los últimos días es resultado de un “esfuerzo de investigación y de trabajo silencioso, minucioso”. También afirmó que “esta es la patria que decide” y sostuvo que las instituciones deben tomar decisiones frente al crimen organizado.

El presidente de Diputados, Roberto Castro, calificó la aprobación como un “acto de conciencia nacional” y sostuvo que representa un paso para “empezar a cambiar el aparato de justicia”.

El presidente del Senado, Diego Ávila, afirmó que la modificación “da inicio” a un proceso de reforma judicial y refleja una voluntad de avanzar “a fondo” en ese proceso.