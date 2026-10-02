Audiencia cautelar de Mariaca, Zeballos, Irusta y Aparicio será este sábado a las 5:00 de forma virtual

La audiencia de medidas cautelares del fiscal general del Estado, Roger Mariaca; el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos; el fiscal superior Martín Irusta; y el efectivo policial Rubén Aparicio fue programada para este sábado a las 5:00 y se desarrollará de forma virtual.

La audiencia fue fijada luego de que el Ministerio Público presentara la imputación formal contra los cuatro aprehendidos por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de sustancias ilícitas.







Los cuatro imputados participarán de la audiencia de manera virtual, mientras continúa el resguardo policial en inmediaciones de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN), en la ciudad de El Alto.







La programación de la audiencia fue confirmada por parte de la defensa de los aprehendidos, en dependencias de la Felcn.