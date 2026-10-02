Cancillería: Chile frena destrucción de presunta narcomadera incautada

País
Redacción Central
Publicado el 02/10/2026 a las 8h42
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La Cancillería de Bolivia informó ayer que Chile suspendió temporalmente la destrucción de madera boliviana de exportación incautada e investigada por presuntamente estar impregnadas con sustancias controladas y afirmó que realiza un seguimiento permanente al caso.

“Respecto de la situación de determinados cargamentos de madera de exportación boliviana que permanecen vinculados a investigaciones desarrolladas en la República de Chile por la presunta presencia de sustancias controladas, el Ministerio de Relaciones Exteriores informa que realiza un seguimiento permanente del caso y viene efectuando las gestiones diplomáticas e institucionales correspondientes”, se lee en un comunicado.

Mediante ese escrito, la Canciller informó que, ante información difundida recientemente sobre una eventual continuidad de procesos de disposición o destrucción de parte de dichas cargas en la ciudad de Arica, tomó conocimiento de que, mediante Oficio Res FR XV N° O16-2026, de 21 de septiembre de 2026: “La Fiscalía Regional de Arica y Parinacota dispuso suspender temporalmente la destrucción de las especies incautadas y ya analizadas, mientras se resuelven solicitudes pendientes relacionadas con algunas de dichas incautaciones”.

Subrayó que el Estado Plurinacional de Bolivia toma nota de esta decisión y considera importante que, mientras permanezca pendientes actuaciones o solicitudes vinculadas al caso, se preserven adecuadamente las muestras, especies o elementos que pudieran resultar necesarios para eventuales verificaciones posteriores.

“Bolivia confía en que el esclarecimiento de los hechos continuará desarrollándose con apego al ordenamiento jurídico aplicable y a las garantías del debido proceso, resguardando al mismo tiempo los legítimos intereses del país y de su sector exportador”, remarcó.

Enfatizó que el Ministerio de Relaciones Exteriores continuará realizando las gestiones correspondientes y mantendrá un seguimiento cercano de la situación, en coordinación con las instituciones nacionales competentes, con el propósito de contribuir al esclarecimiento objetivo de los hechos, preservar la credibilidad del comercio exterior boliviano y resguardar los intereses legítimos de Bolivia.

Más datos

A mediados de septiembre, la Fiscalía Chilena procedió a quemar al menos seis contenedores con la madera cuestionada. De acuerdo con el sector forestal, la afectación económica llegó a los 15 millones de dólares.

Los empresarios forestales  defienden la legalidad del cargamento  y han presentado estudios en los que se declara que es casi imposible impregnar la madera con sustancias controladas.

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