Diputados sanciona la ley para suspender al fiscal Mariaca

En sesión ordinaria, la Cámara de Diputados aprobó la noche de este viernes, en grande y en detalle, el proyecto de ley de modificación de la Ley 260, Ley Orgánica del Ministerio Público, que establece los mecanismos para la suspensión del fiscal general, Roger Mariaca, y la designación de un interino.

“Habiéndose aprobado en sus dos estaciones, en grande y en detalle, siendo Cámara revisora queda sancionada la presente ley. Remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales”, señaló el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro.

El proyecto incorpora un artículo único al parágrafo VI del artículo 25 de la Ley 260, Ley Orgánica del Ministerio Público, de 11 de julio de 2012.

La medida dispone la interrupción inmediata y el cese de funciones cuando la o el Fiscal General se encuentre imputado formalmente y/o sujeto a una medida cautelar personal por delitos graves. Ante esa situación, el Legislativo podrá disponer la suspensión definitiva del implicado por decisión de dos tercios de votos en sesión ordinaria.

También se establece que la Asamblea Legislativa, en esa misma sesión, designe a un interino hasta que se elija al Fiscal General. El fiscal interino deberá cumplir con los requisitos establecidos por ley, ejercerá sus funciones y deberá desmantelar toda estructura criminal establecida.

Una vez que ambas cámaras concluyeron sus respectivas sesiones, la Asamblea Legislativa retomará su sesión para continuar con el tratamiento del caso del fiscal general del Estado, Roger Mariaca, así como de las acciones institucionales y de fiscalización que correspondan aplicar en este caso.

Mariaca fue aprehendido e imputado luego de ser sindicado por una presunta protección al narcotráfico. Ante el vacío en el Ministerio Público, el Legislativo definirá las acciones que asumirá en este caso y designará a un fiscal interino, tal como establece el proyecto de ley aprobado por las cámaras de Senadores y Diputados.