Gálvez denuncia sobornos en elección de Mariaca y compra de votos para el nuevo fiscal General

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Publicado el 02/10/2026 a las 9h27
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El vocero presidencial José Luis Gálvez afirmó este viernes 2 que Roger Mariaca fue elegido fiscal General del Estado en un proceso marcado por presuntos sobornos a asambleístas y advirtió que nuevamente circulan versiones sobre una posible compra de votos para definir a la próxima autoridad del Ministerio Público.

“Tenemos que lamentar que todos los rumores y la información que tenemos disponible vuelve a poner en el tapete que la elección del fiscal general en la pasada gestión se gestó con sobornos a algunos asambleístas y es un tema que hoy vuelve a surgir”, afirmó Gálvez.

En ese marco, el vocero alertó que desde el miércoles volvieron a surgir versiones sobre una presunta compra de votos con dinero vinculado al narcotráfico para mantener el actual esquema dentro del Ministerio Público.

“Desde ayer han vuelto a surgir los mismos rumores de que quieren comprar votos con dinero del narcotráfico para seguir manteniendo intacto el mismo esquema que fue amigo de Marset (Mariaca) y protegió a los carteles más peligrosos de la región en nuestro territorio nacional”, sostuvo.

Gálvez señaló que la Asamblea Legislativa tiene la responsabilidad de definir el futuro del Ministerio Público y pidió a los legisladores asumir una posición ante los cuestionamientos y al pueblo boliviano.

Por último, Gálvez planteó que el fiscal General y otras autoridades cuestionadas sean apartadas temporalmente mientras se activan los mecanismos legales correspondientes. “La noticia que hoy esperamos los bolivianos, para ser concretos, no debería ser un debate sobre los procedimientos, sino una decisión a favor del pueblo que permita apartar al fiscal general y las autoridades que están en cuestión de su cargo de manera temporal”, concluyó.

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