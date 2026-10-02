El Gobierno exige a la ALP destituir a Roger Mariaca del cargo de Fiscal: "Están del lado del bien o del lado del delito"

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, exigió a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) destituir a Roger Mariaca del cargo del Fiscal General del Estado y dar continuidad al trabajo del Ministerio Público.

Mariaca fue aprehendido la noche del miércoles - junto a otras 13 personas vinculadas al Ministerio Público- después de que fuera acusado por el Gobierno de Estados Unidos de proteger y beneficiar al narcotráfico y también tras la difusión de un material en el que se escucharía al narcotraficante Sebastián Marset referirse a él como su "amigo".

Según el Gobierno Nacional, Mariaca lidera una "organización criminal" que se formó dentro de la Fiscalía para proteger al "narcoterrorismo" y por eso justificó su aprehensión.

En se sentido, la Asamblea Legislativa Plurinacional A(LP) sesionará este viernes para analizar la aprehensión de Mariaca y los caminos a seguir para su suplencia, si corresponde.

En ese sentido, Oviedo fue tajante y advirtió a la Asamblea Legislativa que deberá decidir si está del lado del "bien" o del lado del "narcoterrorismo".

"La Asamblea Legislativa ha sido convocada a tomar una definición sobre el destino de Mariaca. Tiene la responsabilidad primero de destituir a Mariaca como Fiscal General; segundo, tiene la responsabilidad de dar continuidad a la Fiscalía General del Estado porque es una institución que cotidianamente brinda servicios a la sociedad", señaló Oviedo en contacto con DTV.

Y advirtió: "(La ALP) tiene que escoger, están de lado del bien, de la protección a la ciudadanía o están de lado del delito".

El Ministro de Gobierno, asimismo, especificó que Mariaca inició su "carrera" en el mundo del narcotráfico incluso antes de ser Fiscal General y afirmó que el Gobierno "dividirá las aguas" para poner de un lado a quienes "quieren estar a lado del delito del narcoterrorismo, del tráfico de armas, de los sicariatos" y del otro a los bolivianos que apuestan por el desarrollo del país.