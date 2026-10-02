Lara desde España: “Temo por mi integridad física y por mi vida”

País
RED DTV
Publicado el 02/10/2026 a las 10h29
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El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, denunció este viernes que teme por su vida e integridad física y afirmó haber recibido advertencias provenientes del entorno del Órgano Ejecutivo, que buscarían amedrentarlo por sus posiciones en defensa de la Constitución y la democracia, según Red DTV.

La autoridad hizo pública su denuncia mediante un comunicado oficial difundido desde Madrid, este viernes 2 de octubre.

En el documento, Lara aseguró que varios efectivos de la Policía Boliviana decidieron alertarlo de que el coronel Marcelo Ferrufino, jefe de Inteligencia de la Policía, estaría presuntamente preparando un caso falso en su contra para proceder a su aprehensión ilegal. Según el vicepresidente, la información recibida apunta a un supuesto plan para involucrarlo en hechos ilícitos que afirma no haber cometido.

“Se estaría planteando la siembra de pruebas falsas para involucrarme en hechos ilícitos que jamás he cometido”, manifestó Lara, quien sostuvo que se trataría de un montaje con fines políticos para silenciarlo. La denuncia fue presentada públicamente por el vicepresidente, sin que el comunicado incluya pruebas documentales.

Lara también dejó constancia de que considera que cualquier proceso que aparezca en su contra a partir de este momento podría formar parte del supuesto plan de persecución que denuncia. En ese marco, responsabilizó al Gobierno y a quienes, según él, ejecuten órdenes ilegales por cualquier afectación a su integridad física, a la de su familia o a su libertad.

El vicepresidente pidió a la Asamblea Legislativa Plurinacional, al Ministerio Público, a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos y a la comunidad internacional mantenerse en vigilia para evitar lo que calificó como un atropello al estado de derecho. Su solicitud apunta a que esas instancias permanezcan atentas ante cualquier actuación que pudiera derivarse de las advertencias que asegura haber recibido.

“Bolivia necesita justicia, no montajes. Necesita diálogo, no persecución política”, concluyó Lara en el comunicado, emitido en Madrid el 2 de octubre de 2026 y firmado en su condición de vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia.

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