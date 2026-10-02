Legislativo debate hoy cómo se elegirá al nuevo Fiscal General

Hoy se realizará la sesión plenaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional para tratar el caso del fiscal Roger Mariaca (aprehendido por la acusación de protección al narcotráfico yobservado por Estados Unidos), probablemente en ausencia del presidente nato del Parlamento, Edmand Lara, quien se encuentra en España.

El presidente de la cámara de Senadores, Diego Ávila y el presidente de la cámara de diputados, Roberto Castro, adelantaron la sesión, inicialmente programada para el lunes, el fin de encontrar una salida a la crisis desatada tras la detención de Mariaca la noche del miércoles.

“El país necesita respuestas claras y verificables. La ciudadanía tiene el derecho a saber qué ocurrió, quiénes participaron, si existieron responsabilidades, pero esas respuestas deben surgir de una investigación seria y del cumplimiento de la ley”, sostuvo Castro, el titular de la Cámara Baja.

Lara está en España con motivo del XII Foro Parlamentario Iberoamericano, que se inició el 30 de septiembre y concluye este viernes.

Desde el oficialismo confirmaron que la sesión del plenario se realizará bajo la presidencia del titular del Senado, Diego Ávila.

Gobierno apoya a la ALP

“En realidad, la premisa es cumplir la ley y la Constitución. Entendemos procedimientos y, de hecho, muy respetuosamente, quiero dirigirme a aquellas autoridades fiscales que se han autonombrado autoridades cuestionamos su legitimidad y les exhortamos a que esperen la decisión de la Asamblea Legislativa”, dijo José Luis Gálvez, vocero presidencial, a tiempo de ratificar que dejan en manos del Legislativo la forma de elección del nuevo Fiscal.

Mariaca fue aprehendido la noche de este miércoles tras un operativo de la Policía y los vinculan al narcotráfico y es investigado por los delitos de organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico ilícito de sustancias controladas. Mariaca se encuentra en celdas policiales a la espera de su situación legal.

Pedido

Según Gálvez , “justamente es el Poder Legislativo quien lo nombra, es por eso su análisis en esa instancia. Ahí deben tomar las decisiones y cuáles los pasos a seguir conforme a la Constitución y las leyes”, resaltó.

A la par, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo dijo que será la Asamblea, de donde emerge el nombramiento del fiscal general, la que tendrá que decidir mañana en una sesión que está convocada”.

Ávila dijo que “aprovecho para pedirle a asambleístas que sumamos el reto histórico entre todos para atender un anhelo del pueblo boliviano, para que sean parte de la renovación de la justicia, tomen la decisión más acertada, elijan autoridades más probas que nos pueda garantizar un ejercicio apropiado de la aplicación de la justicia igual para todos”, resaltó.

Denuncia

El diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Alejandro Medinaceli, denunció que se ofrecen elevadas sumas de dinero a legisladores para “protege” Mariaca, actualmente aprehendido.

“Conocemos que hay algunos operadores que se están moviendo para encubrir y proteger a Mariaca, porque sabemos que están ofreciendo entre 10, 20, 30 y 40 mil dólares para cubrir y proteger con sus votos en la Asamblea Legislativa”, denunció el diputado en compañía de otros legisladores.

“O estamos con la ley o estamos con el narcoterrorismo; o defendemos la democracia o somos parte de una desestabilización político-social”, sostuvo Medinaceli.

Por decreto

Además, la bancada del PDC planteó que se designe a un nuevo fiscal general mediante un decreto y que posteriormente se establezcan plazos para la elección de la nueva autoridad.

La jefa de bancada de Libre en la Cámara de Senadores, Tomasa Yarhui, advirtió que su alianza no permitirá que el Gobierno designe a un nuevo fiscal general del Estado mediante un decreto supremo.

También pidió evitar que la aprehensión de Roger Mariaca se convierta en un asunto político.

“Cuidado que con todo esto el Gobierno se esté avivando para tomar la Fiscalía y el Órgano Judicial. Tenemos que tener la institucionalidad en todos los niveles. Libre no va a dejar que se asigne un fiscal por decreto”, dijo la legisladora.