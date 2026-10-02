Presentan acción de libertad para Mariaca, Irusta y Zeballos; arranca una audiencia

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Publicado el 02/10/2026 a las 11h15
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Este jueves, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, presentó una acción de libertad contra el presidente Rodrigo Paz. Asimismo, figuran como accionantes el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos Flores, y el fiscal superior Martín Daniel Irusta, todos representados por el abogado Jerjes Justiniano.

Además del presidente Rodrigo Paz, figuran como accionados el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, y el comandante general de la Policía Boliviana, Adrián Álvarez.

Los tres fiscales fueron detenidos la noche del miércoles, luego de que el Departamento de Estado de Estados Unidos los incluyera en una lista de 12 ciudadanos bolivianos vetados para obtener el visado de ingreso a dicho país.

El abogado Albert Burton informó que este viernes se realizará en La Paz la audiencia de acción de libertad presentada por los tres implicados y explicó que se presentaron dos acciones luego de la aprehensión de los fiscales.

“Se tiene conocimiento de que han presentado dos acciones de libertad, una en la ciudad de La Paz, que tiene ya señalada la audiencia para el día de mañana, y hay otra acción de libertad en la ciudad de Santa Cruz”, informó el abogado, según Unitel.

En ese sentido, a las 9:00 de este viernes se instaló la audiencia de acción de libertad a favor del fiscal Martín Irusta, presentada por el abogado Jhon Rioja. El accionante se encuentra en La Paz de forma presencial, mientras que el jurista se conectó virtualmente. Sin embargo, poco después de las 9:30, se declaró un cuarto intermedio para que el juez emita su resolución.

La otra acción, presentada por Jerjes Justiniano, aún no tiene hora fijada y es la que tiene como accionadas a las autoridades del Gobierno.

 

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