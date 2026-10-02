Senado aprueba ley corta para destituir a Mariaca

La Cámara de Senadores aprobó, la tarde de este viernes, en grande y en detalle la ley corta que autoriza a la Asamblea Legislativa la destitución de Roger Mariaca y la designación de un fiscal general interino. El documento pasa a Diputados para su tratamiento.

El proyecto fue aprobado, luego de que la Comisión de Constitución del Senado diera curso al mencionado proyecto de ley.

El procedimiento

El presidente del Senado, Diego Ávila, dispuso que el documento sea remitido a la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral para su análisis, además de que se tomen en cuenta otros proyectos presentados en relación con el tema. Seguidamente, se pidió a la comisión que sesionara con celeridad y se declaró un cuarto intermedio en el Senado.

Luego, la Comisión de Constitución inició el análisis de los dos proyectos de ley que plantean la modificación del artículo 25 de la Ley N.º 260, Ley Orgánica del Ministerio Público.

Durante la sesión, las y los senadores revisaron ambas propuestas, que abordan la misma materia, con el objetivo de avanzar en el análisis legislativo y definir el informe correspondiente para la continuidad de su tratamiento, informó el senador Freddy Castillo.

El proyecto de ley fue aprobado por la comisión y el documento fue remitido al pleno del Senado para su tratamiento.

Seguidamente, tras el cuarto intermedio, la Cámara de Senadores retomó la sesión para analizar el informe remitido por la Comisión de Constitución. Tras la revisión del mismo, el Senado aprobó el proyecto de ley y remitió el documento a la Cámara de Diputados.

“Queda aprobada definitivamente la ley en esta instancia y debe ser remitida a la Cámara de Diputados para su tratamiento posterior”, señaló el presidente del Senado, Diego Ávila.

La acción legislativa se da tras la aprehensión del fiscal general Roger Mariaca, vinculado en presuntos actos de protección al narcotráfico. Ante esa situación, el Legislativo impulsó la modificación de la Ley 260 para que no haya un vacío en el Ministerio Público y se designe a un fiscal interino.