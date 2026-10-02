“Va a ser un octubre negro, pero para el narcoterrorismo”, afirmó el vocero presidencial

Ante las advertencias de que Bolivia enfrentaría un nuevo “octubre negro”, el vocero presidencial José Luis Gálvez afirmó este jueves que, esta vez, ese escenario será para el narcoterrorismo, en referencia al operativo que derivó en la aprehensión del fiscal general Roger Mariaca y otras autoridades por presuntos vínculos con el narcotráfico.

“Con toda claridad, para ponerle un título a esto, nos han amenazado a los bolivianos con un octubre negro. Nos han querido decir que no hay esperanza. Nos han tratado de convencer de que una minoría dictatorial podría imponernos una manera de pensar. Hoy podemos concluir con certeza, con dignidad, de que sí va a ser un octubre negro, pero para el narcoterrorismo y para las estructuras criminales que se han atrevido a amenazar al pueblo boliviano”, afirmó Gálvez.

El vocero sostuvo que el Gobierno mantendrá una lucha frontal contra el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado, y aseguró que las investigaciones continuarán para establecer quiénes participaron y qué mecanismos de protección e impunidad habrían operado dentro del Estado.

Gálvez señaló que la investigación alcanzará a quienes resulten involucrados, sin importar su cargo, y remarcó que “el cargo no protege”, al tiempo que pidió a los fiscales que considera honestos continuar trabajando con independencia y responsabilidad.

Asimismo, informó que se revisan los teléfonos de los aprehendidos y sus contactos, mientras continúan los operativos. También destacó el respaldo expresado por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y señaló que Bolivia solicitó información ampliatoria sobre las restricciones de visa impuestas a Mariaca y Alberto Ceballos.

Según el reporte policial, el operativo se desarrolló en La Paz, Santa Cruz y Sucre y derivó en la aprehensión de autoridades, funcionarios y otras personas vinculadas a la investigación.

La Policía informó que en el domicilio de Mariaca se encontró, en una ambulancia que salió del lugar, Bs3.532.100 y $us10.000, ocultos en maletines y compartimentos; además, señaló que dos técnicos intentaban retirar equipos de videovigilancia del domicilio de Alberto Zeballos y que ocho funcionarios de la Fiscalía de Santa Cruz acudieron al inmueble de Mariaca para retirar documentación e indicios, por lo que también fueron aprehendidos.