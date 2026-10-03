Cobraban hasta $us 500.000 para proteger a Marset: Mariaca, Irusta, Zeballos y Aparicio están imputados por dos delitos

Un documento de imputación formal revela que la red criminal que operaba en el Ministerio Público daba protección al narcotraficante Sebastián Marset a cambio de pagos mensuales de hasta 500.000 dólares. En caso están involucrados Roger Mariaca, Martín Irusta, Alberto Zeballos y Rubén Aparicio, entre otros.

En el documento se señala que el 1 de octubre, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) detectó la difusión de un video en redes sociales, en el que el narcotraficante Sebastián Marset dijo que Mariaca es su amigo, al igual que el exministro de Gobierno, Eduardo del Castillo y Rubén Aparicio.

Tras el material, la Policía aprehendió a Rubén Aaparicio en La Paz. Se le secuestró dinero, joyas, documentos personales y un teléfono celular iPhone 17 Pro Max.

El 1 de octubre, la Policía desplegó un operativo en el Aeropuerto Internacional Viru Viru de Santa Cruz, y aprehendió a Roger Rider Mariaca Montenegro y Alberto Zeballos Flores.

A Mariaca se le secuestró $us 2.100, Bs. 19.850, dos dispositivos iPhone 17 Pro y Pro Max, un iPad Pro, joyas de valor y una mochila. Zeballos fue encontrado con Bs. 11.280, joyas de oro, dispositivos pendrive USB, una laptop Microsoft y un pin institucional de la Fiscalía.

Un día antes, Martín Daniel Irusta Flores fue aprehendido en flagrancia en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en la ciudad de Sucre, en el momento en que intentaba extraer y sustraer expedientes y documentación confidencial vinculada al caso para borrar el rastro documental e institucional.

El documento señala que, según los antecedentes expuestos por la comisión de fiscales, “la estructura delictiva presuntamente operó como una organización criminal que brindaba cobertura y alquiler de protección al narcotraficante Sebastián Marset (quien pagaba montos de hasta $us 500.000 mensuales)”

Con este dinero, se le permitía evadir operativos de captura policial. Además, subraya que Mariaca, durante sus funciones como Fiscal Departamental de Santa Cruz y posteriormente como Fiscal General del Estado, nombró de manera directa y sin convocatoria a Martín Irusta como Fiscal Superior en Recursos Humanos el 5 de febrero de 2026, a pesar de sus antecedentes por enriquecimiento ilícito.

Asimismo, Aparicio era el brazo de protección policial en Santa Cruz e Irusta como operador de contención dentro del Ministerio Público.

Mariaca, Irusta, Aparicio y Zeballos fueron imputados por organización criminal y tráfico de sustancias controladas.