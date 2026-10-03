Denuncian al exviceministro Jhonny Aguilera por torturas y organización criminal

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ABI
Publicado el 03/10/2026 a las 18h59
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El vicealmirante Juan Arnéz Salvador, a través de su abogado, Edgar Romero, se sumó a una denuncia que cursa en la Fiscalía contra el exviceministro Jhonny Aguilera por presuntos actos de tortura y organización criminal.

El abogado Romero informó que estos hechos se conocieron en el marco del proceso que se sigue contra el excomandante del Ejército y de las Fuerzas Armadas (FFAA), general Juan José Zúñiga.

“Nos hemos apersonado a un caso abierto en la Fiscalía, producto de que en el juicio que se está ventilando contra el excomandante del Ejército, el general Zúñiga, se ha descubierto que los que están procesados han sido víctimas de tortura, allanamientos indebidos, presión psicológica, etc.”, indicó el jurista a Unitel.

Agregó que esas acciones se habrían aplicado con la intención de que los investigados se autoincriminen en dicho caso.

“Se ha descubierto, se ha abierto un caso. Y nosotros, a nombre del vicealmirante Juan Arnéz Salvador, nos hemos apersonado a ese caso”, detalló.

El abogado pidió que el caso sea investigado por el delito de organización criminal, debido a que Aguilera tenía mando al interior del Ministerio de Gobierno y la Policía Boliviana. También exigió que se investiguen las denuncias por tortura y vejámenes.

Romero detalló que la denuncia cursa únicamente contra Aguilera y precisó que las investigaciones determinarán si existen otros implicados.

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