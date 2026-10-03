El Fiscal interino José Urioste cree en una justicia independiente y sin manoseo político

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URGENTEBO
Publicado el 03/10/2026 a las 8h20
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El abogado José Armando Urioste Viera es un ciudadano boliviano nacido en el Beni que tiene más de 28 años de trayectoria en la administración de Justicia. En las últimas elecciones judiciales fue candidato al Tribunal Supremo de Justicia, la madrugada de este sábado resultó electo como fiscal general del estado interino, en reemplazo de Roger Mariaca Montenegro.

Armando Urioste Viera tiene 58 años y nació en Beni. Sobre su formación académica, es licenciado en Derecho, Ciencias Jurídicas y Sociales. Tiene un diplomado en Derecho Procesal Civil y en Educación Superior. Es Magíster en Derecho Constitucional y Derecho Agrario.

Fue juez de instrucción, juez de partido, y decano del Tribunal de Justicia del departamento del Beni.

En el video que se hizo con motivo de las elecciones judiciales, Urioste Viera dijo que la visión de de la justicia es la independencia.

“La base fundamental de la justicia es la independencia judicial”, dijo en el video que se difundió desde el Tribunal Supremo Electoral. Urioste cree que la carrera judicial y  la independencia económica son la base para una nueva justicia

“Necesitamos una justicia independiente, sin manoseo político, fortaleciendo la seguridad jurídica”, sostuvo en ese entonces.

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