Gobierno no tolerará autodesignaciones y deja en manos de la justicia el caso del fiscal Luis Montaño

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Publicado el 03/10/2026 a las 17h48
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El viceministro de Coordinación Legislativa, Wilson Santamaría, señaló este sábado que el Gobierno nacional no tolerará el ejercicio ilegal de funciones y dejará en manos de la justicia la situación jurídica del fiscal Luis Montaño, quien se autoproclamó como fiscal general del Estado tras la aprehensión del ahora exfiscal general Roger Mariaca.

"Creo que el Gobierno ha sido claro. No va a tolerar autonominaciones, autodesignaciones, prolongación de funciones ni ejercicio ilegal de funciones en ningún caso", señaló el viceministro.

Remarcó que el Gobierno actuará de acuerdo con la ley y, en ese marco, ya activó las denuncias respectivas, a la espera de que las autoridades judiciales obren como corresponde.

Santamaría indicó que las autoridades competentes presentaron la documentación necesaria y que ahora corresponde a los jueces resolver estas situaciones.

"Los otros temas están en manos del Órgano Judicial, de los administradores de justicia. Ellos sabrán aplicar la ley en el marco de la Constitución y de su conciencia, sin presiones, sin hostigamientos, sin prebendas. El Gobierno hace un llamado a cumplir la ley bajo la mirada de Dios y nada más", manifestó.

Las declaraciones se producen después de la aprehensión del fiscal Luis Montaño, quien el jueves ofreció una conferencia de prensa en la que anunció que asumiría de manera interina el cargo de fiscal general, amparado en la Ley 260 del Ministerio Público y bajo el argumento de ser el fiscal más antiguo de Sucre.

Sin embargo, su accionar fue calificado de ilegal por varias autoridades del Gobierno y legisladores, quienes cuestionaron al fiscal por asumir el cargo y presuntamente obstaculizar las investigaciones contra Roger Mariaca.

En las próximas horas se definirá la situación jurídica de Luis Montaño.

 

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