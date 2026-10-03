Nuevo fiscal general alerta que entra a un "campo de guerra", porque afines a Mariaca están "acuartelados"

País
ERBOL
Publicado el 03/10/2026 a las 11h18
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Tras su elección como fiscal general interino, José Armando Urioste, alertó que está ingresando a una "guerra", debido a que la Fiscalía no solamente está "manchada", sino los dependientes de Roger Mariaca se encuentran "acuartelados".

"Estamos entrando prácticamente a un campo de guerra. Lamentablemente se han se han acuartelado en el Ministerio Público mucha gente dependiente de este fiscal que ha salido", dijo desde Beni al canal estatal.

Tras la captura de Mariaca, su personal en el Ministerio Público denunció el hecho como un "secuestro". Luego se proclamó como fiscal general a Luis Montaño, bajo el argumento de su antigüedad, sin embargo, el Gobierno desconoció ese "autonombramiento" y la Asamblea procedió a elegir a Urioste.

El nuevo interino señaló que recibe una Fiscalía "manchada" y que su desafío es "limpiar ese Ministerio Público".

"Lamentablemente, el Ministerio Público se ha convertido en un brazo extorsivo, en un brazo de encubrimiento de la comisión de los delitos y eso tiene que cambiar", afirmó.

Mariaca fue aprehendido por supuestamente haber favorecido al narcotráfico, en particular al uruguayo Sebastián Marset, quien operaba desde Santa Cruz.

El nuevo fiscal general anunció que se realizará una auditoría jurídica a los casos controvertidos, como de narcotraficantes que salen sin cumplir los requisitos o bandas internacionales que son liberadas.

"Debe haber una reingeniería de lo que es el Ministerio Público y los fiscales deben responder de la manera más franca y oportuna a los casos que han sido sometidos a su conocimiento", agregó.

Anunció que pretende "destapar" la olla, porque en la Fiscalía se han hecho designaciones por "compadrerío" y "amiguismo", por lo cual entre ellos "no se pisan la manguera".

"Lamentablemente es lo que sucede acá, el amigo le tapa el problema al otro amigo y eso debe desaparecer", manifestó.

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