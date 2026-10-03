¿Quién es José Urioste, el nuevo fiscal general interino de Bolivia?

El nuevo fiscal general es magister en Derecho Constitucional y Derecho Agrario. Fue secretario de Cámara del Tribunal Departamental de Justicia del Beni y trabajó en el Tribunal Agrario, según un reporte de Unitel.

La Asamblea Legislativa designó este sábado a José Armando Urioste Viera como fiscal general interino en reemplazo de Roger Mariaca, este último suspendido por un proceso vinculado con el narcotráfico.

El nuevo fiscal interino es licenciado en Derecho, Ciencias Jurídicas y Sociales. Tiene un diplomado en Derecho Procesal Civil y en Educación Superior.

Es magister en Derecho Constitucional y Derecho Agrario. Escribió el libro de Procedimientos agrarios en coautoría con Gilberto Palma.

Trayectoria

Fue secretario de Cámara del Tribunal Departamental de Justicia del Beni y del Tribunal Agrario Nacional. También se desempeñó, como juez de instrucción, juez de partido y juez público civil y comercial por más de 11 años.

Fue vocal de la Sala Social Contenciosa y Contenciosa Administrativa por seis años. Fue decano del Tribunal Departamental de Justicia del Beni por seis años.

Asimismo, fue docente en pre y posgrado de varias universidades. Docente del Instituto de la Magistratura.

Es egresado del Proyecto de Reformas Judicial, en el Programa Piloto de creación del Instituto de la Magistratura apoyado por el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD).