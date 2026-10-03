Urioste anuncia auditoría jurídica y reingeniería del Ministerio Público

El fiscal general del Estado interino, José Armando Urioste Viera, anunció una auditoría jurídica integral al Ministerio Público y una reingeniería institucional durante su gestión, con el objetivo de revisar casos cuestionados, identificar posibles hechos de corrupción y fortalecer la institucionalidad de la Fiscalía.

"Vamos a hacer una auditoría jurídica de todo lo que está sucediendo y en base a ese resultado vamos a tomar las decisiones que corresponden", afirmó Urioste en una entrevista a medios estatales.

La autoridad señaló que uno de sus principales desafíos será transparentar la institución y garantizar que los fiscales actúen conforme a la ley y no en función de intereses particulares.

"La credibilidad se va a devolver cuando volvamos a tener fiscales que respondan al Estado de Derecho", sostuvo.

Urioste indicó que la revisión alcanzará casos considerados controvertidos y decisiones asumidas durante gestiones anteriores. "Debe haber una reingeniería de lo que es el Ministerio Público", afirmó.

El fiscal interino también planteó avanzar en la institucionalización de la entidad mediante la permanencia de funcionarios idóneos y capacitados. "Nadie va a entrar al Ministerio Público por compadrerío. (Se debe) traer gente capacitada a responder y a darle una respuesta al ciudadano", señaló.

Respecto a la duración de su gestión, explicó que el interinato se mantendrá hasta la designación del nuevo Fiscal General del Estado, conforme a la normativa vigente, por lo que no se generaría un vacío de poder una vez cumplidos los 90 días inicialmente señalados.

Urioste pidió además a la población denunciar posibles actos de corrupción o extorsión dentro del Ministerio Público. "No tengan miedo de denunciar si los fiscales los han extorsionado", exhortó.

La autoridad, abogado con 35 años de ejercicio profesional, señaló que desempeñó funciones en la Fiscalía, Defensa Pública y el Órgano Judicial, además de haber ejercido como juez, vocal y decano del Tribunal Departamental de Justicia del Beni.