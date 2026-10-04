Manfred pide al nuevo Fiscal General dar seguimiento a las denuncias de protección al narcotráfico

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, se pronunció este domingo sobre la elección del Fiscal General del Estado interino, José Armando Urioste, y le pidió dar seguimiento a las denuncias de protección al narcotráfico en el país.

"El fiscal lo que tiene que hacer (es) un seguimiento a estas denuncias de narcotráfico que ha habido y protección, eso es importante", señaló la autoridad edil.

El alcalde de Cochabamba consideró que el caso del exfiscal general Roger Mariaca tendrá todavía algunas secuelas en la investigación y que más personas podrían verse involucradas.

Reyes Villa dijo que aguardará los resultados de las investigaciones en torno a los procesos que involucran al exfiscal general.

Mariaca fue aprehendido e imputado por la presunta comisión de los delitos de organización criminal y protección al narcotráfico, y un juez dispuso su detención preventiva por seis meses en el penal de Cantumarca. Sobre la exautoridad también pesa otra denuncia por legitimación de ganancias ilícitas, luego de que una ambulancia fuera interceptada al salir de su condominio, con varios fajos de dinero ocultos en maletas.

La Asamblea Legislativa resolvió la suspensión definitiva del exfiscal general y, en su lugar, eligió de manera interina a José Armando Urioste. La decisión fue aprobada luego de la modificación de la Ley N.° 260 del Ministerio Público.

Al respecto, Reyes Villa expresó su expectativa de que la elección de la nueva autoridad se haya realizado conforme a los procedimientos correspondientes y pidió respeto al debido proceso en el caso Mariaca.

"Me imagino que se ha hecho el procedimiento correspondiente con nombrar, a través de la Asamblea, y ahora se investigará seguramente. Siempre es importante hacer el debido proceso a cualquier persona, antes de dar cualquier declaración a priori", manifestó.