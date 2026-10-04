Urioste arriba a La Paz y se prepara para jurar este lunes como fiscal interino

El fiscal general interno, José Armando Urioste Viera ya está en la ciudad de La Paz donde el lunes 5 de octubre debe jurar en el cargo ante el Legislativo.

En un video compartido por la diputada Salma Tobias se la ve conversando con el fiscal general interino y lo recibió en la Sede de Gobierno.

El presidente del Senado, Diego Ávila, indicó que el acto de juramento no será ante la directiva de la Asamblea Legislativo Plurinacional, "sin necesidad de que se convoque a sesión".

Tras su posesión, Urioste deberá viajar a Sucre para asumir funciones en la Fiscalía General del Estado.

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) designó el sábado a Urioste como fiscal general interino en reemplazo de Roger Mariaca, quien fue suspendido por un proceso vinculado con el narcotráfico.

En una maratónica sesión, en nombre de Urioste fue propuesto en la sexta votación de la ALP, según Ávila, tras un acuerdo con las bancadas.