La atención del Alzheimer, una deuda pendiente en Bolivia

Aunque Bolivia cuenta con la Ley No. 4034, de 2009, para personas con enfermedad de Alzheimer y otras demencias su implementación está limitada por la falta de un reglamento. Se calcula que hay entre 24.000 y 34.000 personas que viven con la enfermedad en Bolivia, la mayoría tiene por encima de los 65 años. También hay casos, pocos, en población más joven afectada por el Alzheimer.

Olvidar dónde quedaron las llaves, repetir una pregunta o no recordar una fecha puede ocurrirle a cualquiera. Pero cuando esos olvidos se vuelven frecuentes afectan las actividades cotidianas o aparecen junto con desorientación, problemas para hablar o cambios de conducta conviene prestar atención. No todo olvido es síntoma de haber contraído Alzheimer, pero tampoco todo olvido debe atribuirse a la edad.

El Alzheimer es una enfermedad cerebral progresiva que destruye de manera gradual la memoria y otras capacidades cognitivas. Sus cambios pueden comenzar años antes de que aparezcan los primeros síntomas. La edad es uno de los principales factores de riesgo, pero también intervienen la genética, la salud cardiovascular y otros factores relacionados con el estilo de vida, especifica la especialista en neurología, Alejandra Quiroga.

“Por eso, la prevención no comienza cuando llega el diagnóstico. Empieza antes, con hábitos que ayudan a proteger la salud del cerebro”, dijo la neuróloga.

Moverse protege al cerebro

Quiroga explicó que la actividad física regular favorece la circulación sanguínea y contribuye a mantener una buena salud cardiovascular. Caminar, nadar, andar en bicicleta o realizar ejercicios adecuados a la edad son opciones para la prevención.

El cuidado del corazón también tiene relación con el cerebro. La hipertensión, la diabetes y la obesidad aparecen entre los factores que pueden aumentar el riesgo de deterioro cognitivo. Controlar estos factores requiere controles médicos .

La alimentación es otro frente. Material entregado por especialistas recomienda priorizar alimentos naturales, frutas, verduras y proteínas, reducir grasas saturadas y azúcares y dar espacio a alimentos ricos en omega-3, como algunos pescados.

También hay que ejercitar la mente. Leer, aprender algo nuevo, tocar un instrumento, realizar actividades artísticas o participar en juegos que exijan atención y memoria mantienen al cerebro activo. A esto se suma dormir bien y conservar los vínculos sociales.

Evitar el tabaco y reducir el consumo elevado de alcohol también forma parte del cuidado. Las lesiones en la cabeza son otro factor que merece atención, por lo que el uso de casco, cinturón de seguridad y otras medidas de protección resultan importantes.

Señales de alerta

A decir de los especialistas, hay señales que no deben pasar inadvertidas: olvidar información recién aprendida, perderse en lugares conocidos, tener dificultad para seguir una receta habitual, contar dinero con dificultad o no encontrar palabras sencillas para expresarse. También pueden aparecer cambios de humor, personalidad, conducta, aislamiento o pérdida de interés por actividades.

Ante dos o más señales de alerta, personal del Ministerio de Salud recomienda acudir a un centro de salud de primer nivel para iniciar una evaluación. El diagnóstico requiere una valoración médica; un simple olvido no basta para el diagnóstico.

En Bolivia, el problema tiene además una deuda pendiente. La Ley 4034, promulgada en 2009, estableció la creación de centros de apoyo para personas con Alzheimer y otras demencias y dispuso la elaboración de un reglamento en 90 días.

Ese mandato no se concretó hasta la fecha. La propia norma también planteó la necesidad de un registro epidemiológico para conocer la magnitud del problema, sin embargo, Bolivia no cuenta con un reporte oficial sobre la cantidad de personas que padecen esta enfermedad.