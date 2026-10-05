Imputan a Mariaca por supuesta legitimación de ganancias ilícitas

El ex fiscal general del Estado, Roger Mariaca, fue imputado ayer por legitimación de ganancias ilícitas a consecuencia del hallazgo de una cantidad significativa de dinero cuya propiedad se le atribuye.

La imputación da lugar a una segunda detención preventiva por seis meses en el mismo penal, de Cantumarca, en Potosí, donde debe cumplir la primera, dictada el sábado en una audiencia por tráfico de drogas y organización criminal.

Las ganancias ilícitas de este caso son sumas en efectivo de 3,5 millones de bolivianos y 10.000 dólares. Ese dinero fue encontrado la madrugada del 1 de octubre –horas después de la aprehensión de Mariaca y del exfiscal departamental de Santa Cruz, en el aeropuerto de Viru Viru– oculto en una ambulancia que salía del condominio donde radicaba el inculpado, asegura la fiscalía.

La imputación presume que ese dinero sería proveniente de actividades del tráfico de sustancias controladas.

Mariaca siguió la audiencia desde la fuerza antidroga en El Alto. Ahora se prevé que sea trasladado a Potosí, para cumplir las dos detenciones preventivas que pesan en su contra.

Junto con Mariaca, fueron cautelados tres sujetos que aprehendidos cuando transportaban el dinero en cuestión, además de una persona que fue sorprendida retirando el sistema de videovigilancia.

Buscan a Del Castillo

La Policía continúa la búsqueda del exministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, quien debe responder por sus presuntos vínculos con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

En el marco de esa búsqueda, la Policía allanó ayer una vivienda de Del Castillo, en la ciudad de La Paz.