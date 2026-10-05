Lara vuelve y frena a Ávila: “Yo soy el presidente de la Asamblea, usted no puede posesionar al fiscal general a.i.”

El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, llegó este lunes al país procedente de España y lanzó una advertencia directa al presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, respecto a una eventual posesión del fiscal general interino.

“Ya llegué al país, señor Ávila: yo soy el presidente de la Asamblea Legislativa. No corresponde que usted posesione al fiscal general, eso es ilegal”, manifestó Lara al ser abordado por los periodistas en el aeropuerto de Viru Viru.

El vicepresidente aseguró además que no procederá automáticamente con ninguna posesión este lunes, primero revisará la legalidad del procedimiento seguido por la Asamblea.

“Yo no voy a posesionar mañana al fiscal general interino. Voy a revisar si se cumplieron las normas y las leyes”, afirmó.

Las declaraciones abren un nuevo escenario de tensión institucional sobre quién tiene competencia para conducir el procedimiento de designación y posesión de una autoridad interina en la fiscalía general del Estado.