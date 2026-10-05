Los títulos de bachiller serán digitales y gratuitos

Más de 221.000 bachilleres bolivianos recibirán este año, de manera gratuita, su título de bachiller en formato digital, anunció el presidente Rodrigo Paz. La medida permitirá reducir los costos que asumían las familias para obtener, legalizar e imprimir el documento.

En un video difundido en sus redes sociales, el primer mandatario explicó que el nuevo sistema permitirá eliminar el pago que representaba la emisión de los títulos de bachiller para las gobernaciones.

“Ya no se va a pagar a través de las gobernaciones los Bs 11 millones (que costaba la emisión de esos documentos); el Gobierno nacional se hará responsable”, sostuvo el presidente.

El nuevo documento será digital e incorporará un código QR que permitirá verificar su autenticidad y volver a imprimirlo las veces que sea necesario, sin requerir trámites adicionales de legalización.

Con “el QR que tiene, tú vas a poderlo imprimir las veces que tú quieras y ya no vas a tener que legalizarlo”, destacó el jefe de Estado.

La medida también permitirá reducir los gastos que las familias deben realizar cuando los jóvenes ingresan a una universidad o institución de educación superior.

Actualmente, la legalización e impresión del título puede representar alrededor de Bs 200, además de los gastos de transporte que deben asumir los padres y estudiantes para realizar estos trámites.

“Es ahorro para la familia, es un título gratuito para los chicos y la oportunidad de estudiar en entidades superiores”, remarcó.

El Gobierno prevé que el nuevo título digital tenga un costo operativo de poco más de Bs 600.000 para el Estado, equivalente a Bs 3 por título, y anunció que ese monto podrá reducirse progresivamente conforme se optimice el sistema.