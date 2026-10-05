El vicepresidente posesiona este lunes al Fiscal General a. i.

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LOS TIEMPOS y CORREO DEL SUR
Publicado el 05/10/2026 a las 16h25
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El fiscal general interino, José Urioste, será posesionado por el vicepresidente del Estado y presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, este lunes a las 19.

El acto, que se ejecutará “en atención a la designación efectuada por el pleno” del Parlamento, entre el viernes y amanecer sábado recién pasado, tendrá lugar en el “hall de la Vicepresidencia del Estado”.

Esa información fue divulgada mediante un comunicado e invitación publicado en Facebook, a las 15:40 de este lunes.

 

Información previa

Poco menos de tres horas antes, mediante el mismo medio, el vicepresidente del Estado y presidente nato del Parlamento, Edmand Lara, anunció que esperará la remisión de la documentación oficial sobre la sesión donde se destituyó a Roger Mariaca y se eligió al fiscal general interino, José Urioste, antes de considerar la convocatoria al acto de posesión y juramento de la nueva autoridad.

Mediante un comunicado, la presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) informó que el requerimiento alcanza a los antecedentes originales de la Décima Octava Sesión Ordinaria, con énfasis en los actuados relacionados con la designación de la nueva autoridad.

El propósito de la solicitud es que la presidencia de la ALP tome “conocimiento oficial y documentado” de todo el procedimiento.

El pedido incluye la revisión de aspectos como la convocatoria, el registro de asistencia y verificación del quórum de esa sesión, las postulaciones o mociones presentadas, la votación realizada, sus resultados y el instrumento que formalizó la decisión adoptada por el pleno legislativo.

El comunicado especifica que esa documentación es necesaria para resguardar la “continuidad institucional, la seguridad jurídica y la transparencia”, evitando que decisiones de alto impacto se sustenten únicamente en información “pública, verbal o extraoficial”.

También anuncia que, una vez recibidos y revisados los documentos, se evaluará la convocatoria al acto de posesión y juramento del fiscal general interino designado, en apego a las atribuciones constitucionales.

El último párrafo del comunicado indica que la presidencia de la ALP remarcó que “actuará con pleno respeto a la Constitución, el debido proceso y la legalidad, priorizando la certeza jurídica y el adecuado funcionamiento de las instituciones del Estado”.

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