Aislarán a Mariaca en Cantumarca los primeros días, por su seguridad

El exfiscal general del Estado, Roger Mariaca, ingresó ayer al penal de Cantumarca, en Potosí alrededor de las 13:10, para cumplir seis meses de detención preventiva mientras avanzan dos procesos judiciales en su contra.

La Policía informó que los primeros días Mariaca estará en aislamiento para resguardar su seguridad, dada su condición de exprimera autoridad del Ministerio Público.

“Los protocolos y procedimientos que realiza el recinto carcelario hacen de que tiene que llegar a un lugar para ambientarse, para lo cual va a ser recluido en aislamiento el tiempo previsto por norma”, explicó el comandante de la Policía de Potosí, Franklin Roger Villazón.

Mariaca llegó al recinto penitenciario en una caravana policial procedente de La Paz. La exautoridad fue trasladada en un vehículo con vidrios oscuros y rodeado por otros motorizados con policías, según un reporte de Brújula Digital.

Delitos

Mariaca fue detenido el 30 de septiembre por la Policía en Santa Cruz, junto con el entonces fiscal departamental Alberto Zeballos. Ambos fueron acusados por el gobierno de Estados Unidos de beneficiar al crimen organizado, al igual que el fiscal superior Martín Irusta.

En dos procesos, está acusado por tráfico de sustancias controladas, organización criminal y enriquecimiento ilícito.

Durante su segunda audiencia, Mariaca pidió al juez no ser enviado a Cantumarca y expresó temor por su vida. Argumentó que durante su gestión como fiscal general encabezó investigaciones que derivaron en la captura de personas que fueron enviadas a ese penal.

Desde la noche del miércoles, al menos 14 personas fueron aprehendidas como parte de las investigaciones relacionadas con Mariaca, entre ellas el entonces fiscal departamental de Santa Cruz Alberto Zeballos y el fiscal superior Martín Irusta.

Zeballos fue enviado con detención preventiva al penal de El Abra, en Cochabamba, e Irusta a Patacamaya. Además, el mayor de Policía Rubén Aparicio fue enviado a Chonchocoro, en Viacha.