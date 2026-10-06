Aramayo niega uso de avión presidencial para vacaciones

El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, afirmó que la escala del avión presidencial en Boca Ratón, Florida, durante el retorno de un viaje oficial del presidente Rodrigo Paz, respondió a aspectos vinculados con la agenda estatal y rechazó que la aeronave haya sido utilizada para fines familiares o de vacaciones, aunque reconoció que familia del mandatario habita en ese sector y pudo haber un saludo.

Aramayo sostuvo que el desplazamiento presidencial cumplió con la normativa y que el vuelo fue realizado en el avión oficial, acompañado por una delegación de ministros. Negó además versiones según las cuales se habría contratado un jet privado o que el viaje hubiera representado un costo de 250.000 dólares.

“Todo lo que son permisos y autorizaciones de vuelo incluso son públicos”, afirmó el ministro en entrevista con Erbol.

Boca Ratón

Respecto de la escala en Boca Ratón, Aramayo explicó que se trata de un aeropuerto pequeño y alejado y rechazó las versiones que vinculan la parada con una supuesta estadía en residencias de lujo.

Aramayo señaló que las agendas de los mandatarios pueden incluir reuniones o actividades en distintos lugares durante los desplazamientos internacionales y sostuvo que la escala en Florida no debe interpretarse como un viaje destinado a asuntos personales.

Consultado sobre si el suegro de Paz radica en esa zona de Estados Unidos, el ministro confirmó que es así hace varios años. Admitió además que el mandatario pudo aprovechar la ocasión para saludar a familiares, pero negó que ese haya sido el motivo del viaje.

“Hay también naturalmente familia en diferentes espacios que uno tiene y, bueno, pues, sí se pasa a saludar, pero no ha sido un tema como se está planteando”, afirmó Aramayo.