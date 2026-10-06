“La corrupción en el Gobierno ha alejado a Lupo”: Doria Medina afirma que un “grupo palaciego” controla el Ejecutivo

País
AGENCIAS
Publicado el 06/10/2026 a las 16h56
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El líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, consideró que la declinatoria de José Luis Lupo a representar a Bolivia en la Organización de Estados Americanos (OEA) se debe a la “desorganización y la corrupción en el Gobierno” de Rodrigo Paz, según un reporte de Unitel.  

El también empresario publicó las redes sociales que “ahora el Ejecutivo está en pocas manos, bajo control de un grupo palaciego”, para referirse a la decisión que el exministro de la Presidencia comunicó a Paz mediante una carta.

“José Luis Lupo decidió no ser embajador de Bolivia en la OEA. La desorganización y la corrupción en el gobierno han alejado a Lupo primero del gabinete y ahora del servicio exterior”, señaló.

“Ahora el Ejecutivo está en pocas manos, bajo control de un grupo palaciego que no quiere abrirse y que se vanagloria porque logra mayorías parlamentarias que luego no es capaz de traducir en una gestión coherente y eficaz”, añadió.

En la última parte de su texto, Doria Medina se refirió a lo que consideró como un divorcio del Gobierno de Paz con los bolivianos.

“Ojalá la decisión de José Luis los lleve a tomar conciencia de los problemas que tienen y de su divorcio de la gente”, sostuvo.

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