El exministro Lupo declina a su nombramiento como embajador de Bolivia ante la OEA

El exministro de la Presidencia de Rodrigo Paz, José Luis Lupo, declinó de ser nombrado como embajador boliviano ante la Organización de Estados Americanos (OEA) con el argumento de que las circunstancias en el país han cambiado.

"No ha sido una decisión senciulla", dice Lupo en una carta enviada este 6 de octubre y recibida por la Presidencia del Estado. Recuerda que incluso presentó una propuesta de trabajo ante el Legislativo para su futura misión en la sede de la OEA.

"Las circunstancias han cambiado. Y creo que quienes hemos asumido responsabilidades públicas tenemos la obligación de revisar nuestras decisiones cuando cambia sustancialmente el contexto en el que fueron tomadas", apunta el exministro de la Presidencia, quien dice que no sería correcto representar a Bolivia, "como si nada hubiera ocurrido durante estos últimos meses".

Lupo, que ha sido varias veces ministro de Estado y el año pasado fue candidato a la Vicepresidencia en la fórmula de Samuel Doria Medina, sostiene que su declinatoria es la "decisión más coherente con mis convicciones, con mis principios y con la manera en la que siempre he entendido el servicio publico".

´Lupo dejó el Ministerio tras el conflicto de los 53 días en el contexto de una ruptura en la relación política entre Samuel Doria Medinda y Rodrigo Paz. Semanas después estalló el caso Cerimedo en el que hubo denuncias de manejos irregulares por parte del asesor extranjero de Rodrigo Paz.