Exviceministro Aguilera acude a declarar como testigo en el caso “golpe”

En el marco del juicio por el denominado intento de “golpe” de Estado ocurrido en 2024, el exviceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, se presentó este martes ante un juzgado de La Paz para prestar su declaración informativa en calidad de testigo convocado por el excomandante de Ejército, Juan José Zúñiga.

“Él (Aguilera) está presente, estamos a la espera de que sea convocado. La defensa de Zúñiga tiene que convocar a los testigos en el orden que considere conveniente. Estamos a la espera de que sea llamado para que preste su declaración”, informó el abogado Eduardo León.

La presencia del exviceministro de Luis Arce se da a raíz de la solicitud de la defensa del excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, que pidió que exautoridades que lo acusaron y que ya no forman parte del Gobierno sean citadas a declarar.

Este martes está prevista la reinstalación del juicio por la toma militar. Para esta audiencia está programada la presencia de testigos convocados por Zúñiga, quien se encuentra en calidad de investigado en este caso.

“Hoy día son los testigos del general Zúñiga y de los soldados que actuaron en la plaza Murillo. No es que los testigos nos van a defender, solo queremos escucharlos, a esos testigos que antes, desde el poder, nos acusaron, para contrastar con otras declaraciones. Quiero decirles muchas cosas en sus caras a esos testigos”, declaró Zúñiga antes de ingresar a los juzgados de La Paz.

Zúñiga mencionó a varias exautoridades del Gobierno de Luis Arce, quienes deberán prestar su declaración informativa en calidad de testigos.