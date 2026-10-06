Trasladan a Arce en ambulancia para que declare como testigo por la toma militar

El expresidente Luis Arce salió este martes del Hospital Arco Iris para declarar ante el tribunal que lleva adelante el juicio por los hechos del 26 de junio de 2024, según la Red DTV.

Arce permanece internado en el centro médico y cumple detención preventiva en el marco de otro proceso judicial. Su declaración fue solicitada como testigo de descargo por la defensa de Zúñiga, que sostiene que el exmandatario debe responder sobre lo ocurrido durante la movilización militar hacia la plaza Murillo.

La comparecencia de Arce se produce en una jornada en la que también fueron convocados otros testigos vinculados al caso, entre ellos Jhonny Aguilera y Eduardo del Castillo. La declaración del expresidente es esperada debido a que se encontraba al frente del Gobierno durante los hechos que son objeto del juicio.