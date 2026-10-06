TSE suspende a la vocal Celedonia Cruz

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) suspendió temporalmente a la vocal Celedonia Cruz y abrió un proceso disciplinario en su contra por la posible comisión de una falta muy grave, relacionada con inasistencias injustificadas a sesiones de Sala Plena. Cruz atribuyó la medida a una “intencionalidad política” y denunció acoso y violencia política.

“Expreso mi rechazo enfático a esta decisión porque carece de motivación y fundamentación y responde a una intencionalidad política”, afirmó Cruz, quien cuestionó que la sesión en la que se determinó la medida no haya sido puesta en conocimiento público y exigió que se transparenten las actuaciones y fundamentos del proceso.

Suspensión con goce de haberes

Según la resolución, la vocal es procesada por supuestamente faltar injustificadamente a tres sesiones continuas o cinco discontinuas en un mes, conducta considerada falta muy grave por la Ley 018. Como medida provisional, la Sala Plena determinó su suspensión con goce de haberes mientras dure el proceso y abrió un periodo de prueba de ocho días calendario.

Cruz rechazó la acusación y aseguró que existen actas que acreditan su participación en sesiones. Mostró convocatorias en las que, según afirmó, no fue incluida y sostuvo que no se puede atribuir una inasistencia sin demostrar que fue debidamente convocada; además, cuestionó que al inicio de su gestión se le impidiera participar por no contar con el acta de posesión.

Denuncia acoso y violencia política

La vocal también denunció acoso y violencia política y afirmó que las publicaciones difundidas por quien promovió la acusación contienen expresiones que considera racistas y discriminatorias por su condición de mujer indígena. Sostuvo que su suspensión busca apartarla de la fiscalización y de decisiones sobre cancelación de personerías jurídicas.

A partir de una denuncia

El secretario de Cámara del TSE, Fernando Arteaga, explicó que el proceso se inició a partir de una denuncia por una posible falta muy grave y que tanto Cruz como el denunciante, Peter Behauser, podrán presentar pruebas durante el plazo establecido. Señaló que posteriormente habrá una audiencia pública en la que la Sala Plena determinará si corresponde establecer la falta o rechazar la denuncia y cerrar el proceso.

Cruz anunció que ejercerá los mecanismos de defensa que correspondan y que acudirá a instancias internacionales si considera necesario. También pidió a la Asamblea Legislativa, al Ministerio Público y a autoridades judiciales examinar los hechos, y solicitó que organismos internacionales sigan de cerca el proceso.