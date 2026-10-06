TSE suspende a la vocal Celedonia Cruz

País
ERBOL
Publicado el 06/10/2026 a las 21h58
ESCUCHA LA NOTICIA

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) suspendió temporalmente a la vocal Celedonia Cruz y abrió un proceso disciplinario en su contra por la posible comisión de una falta muy grave, relacionada con inasistencias injustificadas a sesiones de Sala Plena. Cruz atribuyó la medida a una “intencionalidad política” y denunció acoso y violencia política.

“Expreso mi rechazo enfático a esta decisión porque carece de motivación y fundamentación y responde a una intencionalidad política”, afirmó Cruz, quien cuestionó que la sesión en la que se determinó la medida no haya sido puesta en conocimiento público y exigió que se transparenten las actuaciones y fundamentos del proceso.

 

Suspensión con goce de haberes

Según la resolución, la vocal es procesada por supuestamente faltar injustificadamente a tres sesiones continuas o cinco discontinuas en un mes, conducta considerada falta muy grave por la Ley 018. Como medida provisional, la Sala Plena determinó su suspensión con goce de haberes mientras dure el proceso y abrió un periodo de prueba de ocho días calendario.

Cruz rechazó la acusación y aseguró que existen actas que acreditan su participación en sesiones. Mostró convocatorias en las que, según afirmó, no fue incluida y sostuvo que no se puede atribuir una inasistencia sin demostrar que fue debidamente convocada; además, cuestionó que al inicio de su gestión se le impidiera participar por no contar con el acta de posesión.

 

Denuncia acoso y violencia política

La vocal también denunció acoso y violencia política y afirmó que las publicaciones difundidas por quien promovió la acusación contienen expresiones que considera racistas y discriminatorias por su condición de mujer indígena. Sostuvo que su suspensión busca apartarla de la fiscalización y de decisiones sobre cancelación de personerías jurídicas.

 

A partir de una denuncia

El secretario de Cámara del TSE, Fernando Arteaga, explicó que el proceso se inició a partir de una denuncia por una posible falta muy grave y que tanto Cruz como el denunciante, Peter Behauser, podrán presentar pruebas durante el plazo establecido. Señaló que posteriormente habrá una audiencia pública en la que la Sala Plena determinará si corresponde establecer la falta o rechazar la denuncia y cerrar el proceso.

Cruz anunció que ejercerá los mecanismos de defensa que correspondan y que acudirá a instancias internacionales si considera necesario. También pidió a la Asamblea Legislativa, al Ministerio Público y a autoridades judiciales examinar los hechos, y solicitó que organismos internacionales sigan de cerca el proceso.

Tus comentarios

Lo más compartido

1
Otorgan el Nobel de Física a Francis Halzen por las partículas subatómicas
2
El exministro Lupo declina a su nombramiento como embajador de Bolivia ante la OEA
3
Defensa Civil coordina apoyo aéreo para atender incendios forestales en Cochabamba
4
Tras tendencia viral de monedas de Bs 3, el BCB aclara que no son de curso legal y circularlas puede ser delito
5
Urioste: “No se va a tapar ningún proceso contra nadie y no habrá persecución”

Más en País

06/10/2026
Urioste anuncia asistencia exterior para reestructurar la Fiscalía
“Necesitamos una consulta externa para ver y resucitar este casi muerto que estamos recibiendo”, afirmó, el Fiscal General interino, la noche de este martes en...
Ver más
06/10/2026
Comisión de Diputados aprueba proyecto de ley antibloqueos
La iniciativa unifica 10 propuestas sobre el tema y fue enviada para su tratamiento en el pleno de la Cámara Baja.
Ver más
“Esto definitivamente crea un panorama de inseguridad jurídica para las empresas bolivianas”, constata una senadora de la comisión encargada de investigar el asunto.
Ver más
06/10/2026
Comisión del Senado descarta tráfico de cocaína en madera
El diputado neerlandés Kruis ha “pedido a la Comisión Europea que ponga este asunto sobre la mesa en los comités del acuerdo comercial entre la UE y Chile”.
Ver más
06/10/2026
Un eurodiputado pide a la UE intervenir en caso “narcomaderas”
El vicepresidente del Estado,  Edmand Lara, posesionó y tomó juramento ayer en la noche a José Armando Urioste como fiscal general del Estado interino.
Ver más
06/10/2026
Urioste: “No se va a tapar ningún proceso contra nadie y no habrá persecución”
El exfiscal general del Estado, Roger Mariaca, ingresó ayer al penal de Cantumarca, en Potosí alrededor de las 13:10, para cumplir seis meses de detención preventiva mientras avanzan dos procesos...
Ver más
06/10/2026
Aislarán a Mariaca en Cantumarca los primeros días, por su seguridad
En Portada
06/10/2026 Economía
Viceministro anticipa incremento salarial en 2027
El responsable del Tesoro y Crédito público anunció también que el Presupuesto del Estado para el próximo se lo formula con el precio actual del litro de la...
vista
06/10/2026 País
Comisión de Diputados aprueba proyecto de ley antibloqueos
La iniciativa unifica 10 propuestas sobre el tema y fue enviada para su tratamiento en el pleno de la Cámara Baja.
vista
06/10/2026 Seguridad
Encuentran más dinero en un domicilio de Mariaca
Se trata de casi 400.000 dólares y más de 320.000 bolivianos, hallados en una de las acciones de fiscales y policías ejecutadas este martes en Santa Cruz de la...
vista
06/10/2026 Economía
Banco Mundial proyecta decrecimiento del PIB boliviano en 2,8
Mientras la economía de Haití, el país más pobre de América Latina, está mejorando pues del -2,7 en 2025 pasaría al -1,5 en 2026, la de Bolivia tendrá este año...
vista
06/10/2026 Seguridad
Hallan una caja fuerte al intervenir casa de Mariaca
Fuentes oficiosas indican que contenía $us 2,5millones. La intervención judicial comenzó en la mañana de este martes. El ex fiscal general está acusa de...
vista
06/10/2026 País
Exviceministro Aguilera acude a declarar como testigo en el caso “golpe”
En el marco del juicio por el denominado intento de “golpe” de Estado ocurrido en 2024, el exviceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, se...
vista
Actualidad
“Necesitamos una consulta externa para ver y resucitar este casi muerto que estamos recibiendo”, afirmó, el Fiscal...
Ver más
06/10/2026 País
Urioste anuncia asistencia exterior para reestructurar la Fiscalía
La medida está motivada por “faltas graves” y la afectada manifiesta su “rechazo enfático a esa decisión porque carece...
Ver más
06/10/2026 País
TSE suspende a la vocal Celedonia Cruz
La iniciativa unifica 10 propuestas sobre el tema y fue enviada para su tratamiento en el pleno de la Cámara Baja.
Ver más
06/10/2026 País
Comisión de Diputados aprueba proyecto de ley antibloqueos
Mientras la economía de Haití, el país más pobre de América Latina, está mejorando pues del -2,7 en 2025 pasaría al -1,...
Ver más
06/10/2026 Economía
Banco Mundial proyecta decrecimiento del PIB boliviano en 2,8
Deportes
La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) sostiene que cumplió con lo estipulado en el contrato para el partido amistoso...
Ver más
06/10/2026 Fútbol
La FBF sostiene que cumplió con los requerimientos para el amistoso contra Gambia
El chuquisaqueño Conrrado Moscoso conquistó  ayer el tricampeonato en el SoCal Open de California, Estados Unidos, tras...
Ver más
05/10/2026 Multideportivo
Moscoso conquista tricampeonato de raquet en California
Cambios en la convocatoria y descoordinación entre dirigentes de las asociaciones departamentales y la Federación...
Ver más
05/10/2026 Multideportivo
Básquet, la división excluye a Bolivia de la competencia internacional
Sin uniforme propio, con una polera prestada, pero con el alma teñida de rojo, amarillo y verde, la ciclista Elizabeth...
Ver más
04/10/2026 Multideportivo
La ciclista Elizabeth Vásquez ganó medalla con uniforme prestado
Tendencias
El Bosque Seco Chiquitano de Bolivia se ve diferente a 20 metros de altura. Las copas de los árboles que conforman esta...
Ver más
05/10/2026 Medio Ambiente
“Autopista arbórea” de la Chiquitania: un estudio revela la vida oculta en las copas de los árboles
Treinta días en lugar de 60 y una toma diaria de benznidazol, uno de los medicamentos utilizados para tratar la...
Ver más
30/09/2026 Salud
Estudio identifica una alternativa más corta para tratar el Chagas
Doble Click
El filme Yo soy Hermes del director y guionista argentino Gonzalo Albornoz y cuyo reparto está integrado íntegramente...
Ver más
06/10/2026 Cine
Película Yo soy Hermes, con reparto boliviano, se estrena en Argentina
La  decimonovena edición de la Feria Internacional del Libro de Cochabamba (FILC) realza la agenda cultural...
Ver más
05/10/2026 Cultura
Semana 41: Se inaugura la XIX Feria Internacional del Libro de Cochabamba
Volver a subir al podio es el objetivo que se han propuesto materializar los integrantes de la Selección Nacional de...
Ver más
05/10/2026 Vida
Equipo boliviano de robótica planea subir al podio en el Mundial First Challenger
Hay obras de música que parecen hablar directamente al alma. El Réquiem de Wolfgang Amadeus Mozart es una de ellas.
Ver más
04/10/2026 Cultura
Música: Morabeza y la Coral Boliviana tocan el Réquiem de Mozart