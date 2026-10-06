Urioste anuncia asistencia exterior para reestructurar la Fiscalía

El fiscal general interino José Armando Urioste anunció, la noche de este martes, la cooperación de organismos internacionales para apoyar las investigaciones y la recuperación institucional del Ministerio Público, y mencionó entre ellos al “Escudo de las Américas” y a institutos latinoamericanos de investigaciones forenses.

“Nos van a cooperar entidades, organismos internacionales en esto, no estamos solos”, afirmó Urioste, quien aseguró que esta asistencia permitirá avanzar con “transparencia absoluta” y “cero tolerancia a la corrupción”.

El fiscal general, llegó la noche de este martes a la sede de sus funciones, donde sostuvo que la cooperación externa es necesaria debido a la situación que encontró en la institución. “Necesitamos una consulta externa para ver y resucitar este casi muerto que estamos recibiendo”, afirmó, al defender la participación de especialistas externos.

También informó que expertos colaborarán en la revisión de los sistemas de la Fiscalía, después de que surgieran denuncias sobre un posible acceso irregular al sistema ROMA. Urioste aclaró que las denuncias deben ser investigadas y que no se debe prejuzgar a los involucrados.

Asimismo, anunció una reestructuración interna y señaló que los fiscales departamentales pusieron sus cargos a disposición. Aclaró que esto no significa un despido automático y que se respetará la institucionalidad de quienes correspondan.

Urioste también cuestionó la personalización de la Fiscalía y pidió recuperar su carácter institucional. Mencionó que incluso existe un salón con el nombre de un exfiscal y planteó cambiar esa práctica, porque, según dijo, la institución no debe llevar el nombre de ninguna persona.