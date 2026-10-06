Urioste: “No se va a tapar ningún proceso contra nadie y no habrá persecución”

El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, posesionó y tomó juramento ayer en la noche a José Armando Urioste como fiscal general del Estado interino.

La nueva autoridad asumió el desafío de transparentar el Ministerio Público, garantizar su independencia y enfrentar la corrupción durante los 90 días que permanecerá en el cargo.

Tras su posesión, Urioste sostuvo que su gestión buscará garantizar que los ciudadanos que no hayan cometido delitos no sean víctimas de persecución, mientras que quienes hayan incurrido en hechos ilícitos deberán responder ante la justicia.

“No debe haber persecución ni económica ni política. Si alguien no ha cometido un delito, es libre; y si alguien ha cometido un delito, la ley, Dios, la patria lo sancionará”, señaló.

El fiscal general interino comprometió además independencia, institucionalidad y seguridad jurídica, y aseguró que durante su gestión no se encubrirán procesos contra ninguna persona. “No se va a tapar ningún proceso contra nadie. Todos los hombres son iguales ante la ley y eso es lo que vamos a defender: seguridad jurídica para todos”, afirmó.

También dijo que “si alguien quiere ofrecerme plata, que no lo haga porque le aseguro que al día siguiente va a estar detenido”.

Urioste utilizó además una expresión para describir el estado en el que, según su percepción, recibe la institución. “Estamos destapando, como decía algún amigo hoy día, estamos destapando la olla y se ve que huele muy mal. El día que destapemos, vamos a saber qué es lo que está pasando en esa triste institución que estamos recibiendo”, sostuvo.

Suspenso

La posesión de Urioste estuvo en suspenso durante varias horas ayer, debido a las observaciones formuladas por el vicepresidente Lara, quien no participó en la sesión legislativa que aprobó la designación.

Tras retornar al país desde España, Lara había señalado que antes de proceder con la posesión debía revisar la documentación y verificar que el procedimiento cumpliera con las disposiciones constitucionales y legales.

Lara negó que su posición respondiera a un afán de obstaculizar la designación. “No había ningún afán, no había ningún capricho. Lo que había es respeto a la Constitución y a la legalidad”, sostuvo y depositó su confianza en el fiscal interino recién posesionado.