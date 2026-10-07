Abogado de Beller denuncia que se busca frenar caso Cerimedo

País
Redacción Central
Publicado el 07/10/2026 a las 9h10
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Jerjes Justiniano, abogado de Nadia Beller, quien también defiende al exfiscal general Roger Mariaca en distintas causas, señaló que, tras la detención de Mariaca, el Ministerio Público frenó las acciones investigativas contra Fernando Cerimedo, exasesor del presidente Rodrigo paz.

Justiniano sostuvo que Beller debía declarar como testigo este lunes dentro de la investigación por tráfico de sustancias controladas en la que está involucrado Cerimedo, aunque no imputado formalmente, advirtiendo que las acciones quedaron en suspenso.

“Tenía que haber declarado la señora Beller como testigo protegida. Sin embargo, extraña y curiosamente se ha suspendido esa audiencia. Han aducido aspectos que tienen que ver con la seguridad de la propia testigo”, sostuvo el jurista.

“Producto de la detención del señor Mariaca, resulta que ahora el Ministerio Público ya frenó, ya no quiere investigar las acciones en contra del señor Cerimedo”, agregó.

Sin embargo, el Fiscal general interino, José Armando Urioste, aseguró que investigará los casos más polémicos que se registraron este año, como el caso maletas, el caso Cerimedo, entre otros; dijo que no llega a encabezar el Ministerio Público para cubrir a alguien.

La semana pasada, Roger Mariaca fue destituido como fiscal general del Estado por ser señalado como partícipe de una organización criminal que beneficiaba al narcotráfico.

Beller denunció también que se intenta construir un caso en su contra a partir de fotografías de una reunión de coordinación con un fiscal de materia medioambiental, tomadas hace años.

Beller sostuvo en un mensaje en sus redes que con ese pretexto se han venido suspendiendo las audiencias contra Fernando Cerimedo, acusado de haber organizado un atentado en su contra.

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