Allanan tres inmuebles de Mariaca y hallan dinero, armas y expedientes

Uno de los hallazgos más importantes tras los operativos de ayer en los inmuebles del exfiscal del Estado, Roger Mariaca, fue el de una caja fuerte que, según algunos medios de comunicación, contiene $us 2,5 millones de dólares.

La Fiscalía encontró 391.555 dólares, en cortes de 100, 50, 20, 10 y 5. Así como la suma de bolivianos, 328.200.

Además de la caja fuerte y el dinero, durante los operativos los fiscales secuestraron expedientes originales de diferentes procesos.

Los allanamientos se ejecutaron en un condominio de Jardines del Norte, una vivienda ubicada en la zona G77 y otro inmueble en el barrio Braniff, de acuerdo con un reporte del diario El Deber.

La Policía también allanó las oficinas de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz en el marco de una investigación contra Mariaca y el exfiscal departamental Alberto Zeballos.

La caja fuerte con los dólares fue hallada en el condominio Jardines del Norte, inmueble que era habitado por Mariaca.

Fiscales, policías y un notario participaron en la apertura y verificación del contenido de la caja fuerte. Mientras se desarrollaba el operativo, agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) realizaron una inspección del inmueble con canes adiestrados.

La cantidad exacta del dinero todavía no fue establecida oficialmente.

Los investigadores también allanaron los otros dos inmuebles. Según el testimonio preliminar de uno de los agentes policiales que participa en los operativos, en los tres domicilios fueron encontrados montos de dinero escondidos en diferentes lugares, según reporte de Visión 360.

La investigación deberá establecer el origen y destino de esos recursos y determinar si tienen alguna relación con los hechos por los que Mariaca es investigado junto con los fiscales Alberto Zeballos y Martín Irusta y el mayor de la Policía Rubén Aparicio.

Expedientes

Otro de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue el hallazgo de expedientes originales correspondientes a diferentes procesos, según informó El Deber.

Parte de esta documentación es analizada debido a que tendría relación con el entorno de Mariaca. Entre las personas vinculadas al caso se encuentra Caloyelo Said F. L., identificado por la Felcn como sobrino del exfiscal general y quien se desempeñaba como funcionario judicial.

El sobrino de Mariaca es uno de los detenidos en la investigación relacionada con una ambulancia que transportaba más de Bs 3,5 millones y $us 10.000 y que salió del condominio Jardines del Norte, donde habitaba el exfiscal general y donde este martes fue encontrada la caja fuerte.