Ministro de Gobierno posesiona a 3 nuevos viceministros

El ministro de Gobierno posesionó este miércoles a tres nuevos viceministros de las áreas régimen interior, lucha contra el narcotráfico y seguridad ciudadana.

Durante el acto prestaron juramento Peter Maldonado Bakovic, como viceministro de Régimen Interior, Fortalecimiento y Transparencia Policial; Dorian Fernando Badani Villegas, en el cargo de viceministro de Lucha Integral contra el Narcotráfico; y el general Rodolfo Montero Torrico, en las funciones de viceministro de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito.

Régimen interior

Durante la presentación de las nuevas autoridades se informó que Peter Maldonado Bakovic, oriundo de La Paz, es licenciado en Administración de Empresas y cuenta con un diplomado en Educación Superior.

También desarrolló actividades como columnista en medios de comunicación, consultor en comunicación política y procesos electorales, además de docente universitario y director de una Escuela de Emprendedores.

En su trayectoria política figura su paso por la Cámara de Diputados durante el periodo 2006-2009.

Maldonado asumirá el Viceministerio de Régimen Interior, Fortalecimiento y Transparencia Policial, área dependiente del Ministerio de Gobierno relacionada con asuntos de orden interno y coordinación con la Policía Boliviana.

Lucha contra el narcotráfico

El segundo posesionado fue Dorian Fernando Badani Villegas, licenciado en Administración y con más de 25 años de trayectoria profesional, según la reseña presentada durante el acto.

Badani cuenta con una maestría en Gerencia de Recursos Humanos y diplomados en desarrollo organizacional, preparación y evaluación de proyectos y derechos humanos. También se mencionó un posgrado vinculado a la formación como agente capellán.

Entre los cargos señalados durante su presentación figuran funciones administrativas y de recursos humanos en instituciones privadas, consultorías vinculadas con la Universidad Mayor de San Simón y la cooperación española, además de labores de gestión comunitaria y dirección institucional.

Badani fue posesionado como viceministro de Lucha Integral contra el Narcotráfico, repartición encargada de trabajar en las políticas estatales relacionadas con esta problemática.

Seguridad ciudadana

El general de Policía Rodolfo Montero Torrico fue posesionado como viceministro de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito.

Durante el acto se recordó que Montero fue comandante general de la Policía Boliviana, además de ocupar anteriormente cargos como director nacional de Comunicación Social y Relaciones Internacionales, director nacional de Tránsito e inspector general de la institución policial.