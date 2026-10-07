Paz dice que "no cree en una sola cifra" del último censo y pide revisarlo para volver a realizarlo

Sorpresivamente, el presidente del Estado, Rodrigo Paz, cuestionó este miércoles los datos arrojados por el último censo nacional y pidió a su gabinete y al Instituto Nacional de Estadística (INE) que revise el proceso llevado adelante el 2024 para definir si se tiene que hacer uno nuevo.

En un acto en el Beni, Paz aseveró que "no cree ni una sola cifra" arrojada en el último censo, especulando a que arrojó datos falsos.

"El censo no solo es saber cuanto hay y que hacemos, sido a donde queremos ir. Bolivia ha querido cambiar su destino, no más engaños con censos falsos. Pido al ministro y al INE que revise el último censo, no le creo una sola cifra", señaló.

Afirmó que hay que revisarlo "porsiacaso" para definir si "hay que hacer un nuevo censo en Bolivia".