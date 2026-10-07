Senado: Resultados en Chile no confirman la presencia de sustancias controladas en cargamentos bolivianos

La investigación realizada por la Comisión Especial del Senado sobre los cargamentos de madera boliviana incinerados en Chile concluyó con resultados que ponen en cuestión la acusación inicial de que estos cargamentos estaban impregnados con grandes cantidades de sustancias controladas. Durante la misión a Arica, la comisión recibió información de instituciones chilenas y conoció los resultados de análisis que, según lo expuesto, no respaldan físicamente la existencia de las 108 toneladas de supuesta cocaína atribuidas inicialmente a los cargamentos.

El senador Nicanor Cochi, integrante de la Comisión Especial, sostuvo que los resultados conocidos durante la investigación no corresponden con la acusación inicial. Señaló que los análisis reportaron trazas de hasta 0,5% de distintas sustancias, entre ellas ketamina y paracetamol, pero que no se encontró físicamente la cantidad de cocaína señalada inicialmente. "No existe esa cantidad de cocaína que han mencionado", afirmó.

Uno de los principales puntos observados está relacionado con la forma en que se estableció esa cifra. La senadora Wanda Medrano explicó que, de acuerdo con la información recibida de la Fiscalía de Arica y Parinacota, la estimación de las 108 toneladas habría surgido a partir del análisis de un contenedor y de una curva presuntiva.

"No existe un sustento técnico para decir que son 108 toneladas", sostuvo, al señalar además que las instituciones chilenas reportaron la presencia de trazas mínimas de distintas sustancias en las muestras analizadas.

Los resultados también ponen el foco en las consecuencias que tuvo el procedimiento para los empresarios bolivianos. La senadora Carol Carlo señaló que las empresas no fueron formalmente notificadas antes de la incineración de sus cargamentos y que la medida afecta a toda la cadena productiva, desde las empresas exportadoras hasta proveedores, comunidades campesinas y pueblos indígenas vinculados al aprovechamiento de la madera. Según expuso, al menos cuatro empresas de Pando tienen contenedores afectados por este procedimiento.

El impacto económico también fue expuesto durante la presentación de resultados. Jorge Moreira, director de la Cámara de Exportadores, informó que el sector identifica alrededor de 80 contenedores involucrados y que 16 fueron enviados a Estados Unidos para análisis que, según su reporte, no encontraron sustancias. Estimó las pérdidas de la mercadería en más de $us 10 millones, además de los efectos sobre empleos, empresas y obligaciones financieras.

Con los resultados de la investigación, el siguiente paso será institucional. El presidente del Senado, Diego Ávila, anunció que el informe será presentado al Pleno y posteriormente remitido a la Cancillería y a otras instancias para activar las acciones que correspondan ante las autoridades chilenas y en el ámbito internacional.

"No se olviden que nosotros tenemos un tratado donde nuestras mercancías que exportamos están en tránsito y están sujetos a legislación internacional", afirmó. Ávila señaló que estas gestiones buscarán resguardar los intereses de Bolivia, la actividad exportadora y la imagen del país frente a lo ocurrido con los cargamentos.

Así, la investigación del Senado cierra una primera etapa con resultados que cuestionan la acusación inicial y abre una nueva ruta institucional para llevar esos antecedentes a las instancias nacionales e internacionales correspondientes y defender los derechos del sector maderero afectado.