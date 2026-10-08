Dan seis meses de detención preventiva a Nelson Virreira en cárcel de San Sebastián

Tras una audiencia cautelar de varias horas, ayer un juez determinó la detención preventiva por seis meses en la cárcel de San Sebastián del dirigente campesino Nelson Virreira, afín al expresidente Evo Morales.

El abogado de Virreira, Jhon Rioja , dijo que apelará la decisión y denunció que hubo presión política.

“Cien por ciento voy a revertir este fallo porque el juez no ha respetado el debido proceso”, dijo Rioja.

Virreira fue uno de los dirigentes que impulsaron las movilizaciones de mayo y junio de 2026. En los últimos días también había anunciado nuevas protestas contra las medidas económicas del Gobierno y anticipó movilizaciones desde el 13 de octubre.La semana pasada, Virreira anunció que el evismo busca la unificación del “movimiento popular indígena” para iniciar movilizaciones y, en ese sentido, marcó el mes de octubre como el “inicio del fin” del Gobierno de Rodrigo Paz.

Aseguró que “mucha gente ha esperado” a que llegue octubre que “va a ser el inicio del fin del gobierno de Rodrigo Paz”.

Virreira fue detenido el martes y trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen.

Virreira fue detenido cuando se dirigía a una reunión con organizaciones sociales para analizar nuevas acciones frente a las políticas del Gobierno.

En tanto, el máximo ejecutivo de la Federación Única de Trabajadores Campesinos Túpac Katari de La Paz, Rolando Choque, aseguró ayer que el sector al que representa no participará en movilizaciones político-partidarias convocadas por el expresidente Evo Morales desde el Chapare.

“Queremos decir a la población, bien claramente y taxativamente, con una posición firme y oficial, como Federación Departamental Túpac Katari, que no va a participar en ninguna movilización política ni en bloqueos de caminos políticos con intereses políticos que se están gestando por el Chapare”, señaló Choque a radio Panamericana, tras ser consultado sobre si participarán en las movilizaciones convocadas por el exmandatario.

El dirigente afirmó que el ampliado realizado en el Trópico de Cochabamba, donde se definió convocar a movilizaciones, es de carácter político porque, a su criterio, está orientado a favorecer a Evo Morales.

Dijo que la posición del sector es firme y que no entrarán “en ese juego de volver a ser utilizados nuevamente”.