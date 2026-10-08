Gobierno afirma que Mariaca tenía legisladores, policías y jueces vinculados a su estructura

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Peter Maldonado, afirmó que el exfiscal General del Estado Roger Mariaca tenía influencia en legisladores, policías y jueces. Dijo que varias personas que respondían al exfiscal son ahora parte de las investigaciones.

“Muchas instituciones del Estado y de la sociedad civil han sido cooptadas por el narco. Este narcofiscal tiene bancada en diputados como en senadores, tiene diputados que le responden a él”, sostuvo Maldonado a Unitel.

Asimismo, la autoridad aseguró que existen legisladores que estarían defendiendo al exfiscal incluso después de su detención. “Todos se han dado cuenta que hay diputados que lo están defendiendo antes de la detención e incluso ahora después. Era gente que estaba financiado por Mariaca, por el narcofiscal”, afirmó.

Además, el viceministro sostuvo que la estructura habría alcanzado a policías y jueces, e indicó que una muestra de esto es la aprehensión del policía Rubén Aparicio.

En ese sentido, Maldonado explicó que la investigación busca establecer cómo estaba conformada esa red y qué función cumplía cada persona.“Roger Mariaca tenía toda una estructura, desde gente que le lavaba el dinero, gente que le administraba algunas propiedades,

palos blancos, relaciones con algunos empresarios, desarrolladores inmobiliarios, con la policía, con jueces”, declaró.

Por último, la autoridad señaló que aún no darán los nombres de los involucrados. “Eso es parte de la investigación. No sería oportuno y, además, no sería prudente adelantar los nombres de las personas que estamos investigando porque, si la investigación avanza, muchos de ellos van a tener que ser aprendidos”, indicó.