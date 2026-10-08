Lara exige a Urioste revelar quién es el “amigo” que le pidió su currículum para postularlo a fiscal general

Edmand Lara, vicepresidente de Bolivia, pidió al fiscal general interino, Armando Urioste, que de el nombre de la persona que lo propuso ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

Este pedido se realiza después de que Urioste indicara, en una entrevista con CNN, que “un amigo empresario” lo llamó para que le envíe su hoja de vida con el propósito de postularlo.

Lara remarcó que, en el marco de la transparencia, la autoridad interina debe decir públicamente el nombre esa persona.

“Nos han dado buenas referencias del doctor Urioste, yo le pediría que diga cuál es el nombre de este empresario”, aseveró.

Añadió que más allá de la elección, Urioste debe garantizar que se esclarezcan distintos casos, entre estos el del asesor político Fernando Cerimedo, que es investigado por enriquecimiento ilícito.