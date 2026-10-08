Urioste revela que un “amigo empresario” le pidió su hoja de vida para postularlo para fiscal general

País
Unitel y Los Tiempos
Publicado el 08/10/2026 a las 14h03
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El fiscal general del Estado interino, José Armando Urioste, reveló que un “amigo empresario” le pidió su hoja de vida para postularlo al cargo, al que llegó en una compleja sesión del Legislativo en la que su nombre no se había postulado en primera instancias tras cinco fallidas votaciones.

La nueva autoridad, que juró el lunes, dijo en una entrevista con la cadena internacional CNN que esta persona en su momento fue su cliente, pero negó cualquier compromiso previo para su designación.

¿Quién lo llamó, cómo se enteró de esto?, le preguntó el periodista Fernando del Rincón. Acto seguido, Urioste respondió: “Días antes me pidió un amigo que si me interesaba postularme y que le mande el currículum y le envié mi currículum”.

”Seguramente, él pasó (el documento) a algún diputado o senador, desconozco el vínculo”, sostuvo.

Aseguró que “es una persona que ni siquiera tiene vinculación política con nadie” y consideró que no hubo algún tipo de interés “ni que el empresario haya pagado por aquello”. “No creo que haya habido un peso en esta tramitación”, sostuvo.

Urioste fue designado por el Legislativo el sábado 3 de octubre. Antes de su nominación habían terciado tres profesionales, que no lograron los dos tercios de votación. Su nombre fue sugerido tras ese conflicto.

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