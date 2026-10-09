Designan a fiscales interinos para los nueve departamentos del país

El fiscal general interino del Estado, José Armando Urioste, designó a nueve fiscales de materia para asumir suplencias en los nueve departamentos del país, tras la renuncia de autoridades a sus cargos.

La medida está contenida en la Resolución FGE/JAUV/DAJ N.º 001/2026, emitida el 7 de octubre de 2026, que dispone que los fiscales designados asuman sus funciones de acuerdo con el orden de prelación establecido en la Ley Orgánica del Ministerio Público (Ley N.º 260).

La resolución cita el artículo 25 de esa norma, que establece que, ante la destitución, renuncia, ausencia o impedimento de un fiscal departamental, la suplencia debe ser asumida por un fiscal de materia, de acuerdo con un orden de prelación basado en la antigüedad.

Los fiscales designados

Según la resolución, las designaciones para asumir las suplencias en los nueve departamentos son las siguientes:

Chuquisaca: Carmen Rosa Encinas.

La Paz: Yolanda Tania Alfaro Castellón.

Cochabamba: Casilda García Rocha.

Santa Cruz: Mabel Sandra Andrade Molina.

Potosí: Pablo Daniel Manrique Videla.

Oruro: Aldo Ángel Morales Alconini.

Tarija: Miguel Ángel Tapia Paz.

Beni: Olga Lidia Julio Córdova.

Pando: Patricia Tania Romero Sardán.

Reorganización

La disposición también establece que los fiscales designados asumirán las suplencias con el mismo ítem y nivel salarial consignados en la planilla vigente.

La medida se enmarca en la reorganización del servicio del Ministerio Público, conforme a las disposiciones legales que regulan la suplencia de los fiscales departamentales.

Mariaca permanece detenido en el penal de Cantumarca, en Potosí, sindicado de liderar una banda criminal de protección al narcotráfico y de legitimación de ganancias ilícitas.

La resolución tiene como finalidad reorganizar el servicio fiscal y garantizar la continuidad de las funciones del Ministerio Público ante la salida de las autoridades.

De acuerdo con la normativa, la suplencia debe recaer en un fiscal de materia, tomando en cuenta un orden de prelación determinado principalmente por la antigüedad dentro de la institución.