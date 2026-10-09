Libre inicia proceso para juicio de responsabilidades a Evo por caso Hotel Las Américas

La alianza Libre ha formalizado este viernes una proposición acusatoria contra el expresidente Evo Morales, con miras a instalar un juicio de responsabilidades por las vulneraciones a derechos humanos cometidas en el caso Hotel Las Américas.

En este caso, se acusa a Morales por el operativo en el Hotel Las Américas de abril de 2009, que dejó tres fallecidos, y las detenciones de ciudadanos presuntamente acusados de terrorismo y separatismo. El caso llegó a la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH), la cual estableció que hubo vulneraciones de derechos, como ejecución extrajudicial.

La proposición acusatoria se presentó ante la Fiscalía General en Sucre. Según el procedimiento, en caso de hallarse materia justiciable, el caso debe ser remitido a la Asamblea para aprobar el enjuiciamiento por dos tercios.

"El caso Hotel las Américas ya tiene un pronunciamiento de la CIDH, que considera que lo ocurrido aquella noche pasa a ser delitos de lesa humanidad. Han existido esa noche ejecuciones sumarias. Han asesinado a tres personas, como el otro asunto que han sufrido vejámenes al haber sido encarcelados de manera injusta", señaló el diputado Antonio Pino, encargado de hacer la presentación.

El 16 de abril de 2009, fuerzas policiales irrumpieron en el Hotel Las Américas de Santa Cruz, donde mataron al boliviano-húngaro Eduardo Rozsa, además de los europeos Arpad Magyarosi y Michael Dwyer. La familia de éste último y los sobrevivientes del operativo acudieron a la CIDH, que les dio la razón en el sentido de que el Estado vulneró sus derechos.

Evo Morales señalado en este caso particularmente porque reconoció haber ordenado el operativo.

El diputado Pino anunció que la intención es realizar más juicios contra Evo Morales, como por las muertes en el caso La Calancha ocurridas durante el conflicto por capitalía en Sucre.

"Ahora vamos a ver en la Asamblea Legislativa que tiene que aprobar este juicio por dos tercios. Vamos a ver realmente quiénes están de acuerdo con lo que ha ocurrido estos 20 años pasados y quiénes realmente con este tipo de acciones concretas", finalizó.